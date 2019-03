Idee zu gestaffeltem EZB-Einlagezins - Nowotny für Banken-Entlastung

Wien/Frankfurt (APA) - Um die Folgen für Banken aus der lang anhaltenden Tiefzinspolitik abzufedern, werden in der EZB Ideen gestaffelter Einlagensätze gewälzt. Dies ist am Mittwoch bekanntgeworden. Während sich der niederländische Zentralbankchef Klaas Knot am Donnerstag skeptisch äußerte, kann der österreichische Notenbankgouverneur und EZB-Rat Ewald Nowotny der Idee wohl etwas abgewinnen.

Nowotny sagte am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Jahresabschluss der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), es gebe „Ansätze“ einer Diskussion im Zusammenhang mit den Negativzinsen. Und er selber habe schon mehrfach erklärt, sich hier „gewisse Entschärfungen“ zu wünschen. Er halte das Thema für relevant und würde es begrüßen, wenn es zu Ergebnissen kommt.

Beispiele gebe es etwa aus der Schweiz, wo ein differenziertes System nach Einlagenhöhe praktiziert und auch mit Freibeträgen gearbeitet werde. Auch Erfahrungen der japanischen Notenbank könnte man sich ansehen.

Die Banken in Europa, auch in Österreich, beklagen die anhaltenden negativen Einlagenzinsen, also Strafzinsen, die sie zu berappen haben, wenn sie über Nacht Gelder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken.

EZB-Präsident Mario Draghi hat gestern angekündigt, die Nebenwirkungen der Negativzinsen auf die Banken unter die Lupe nehmen zu wollen.

