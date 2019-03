Österreich mit Aufholbedarf bei Schmerztherapie - Tagung in Wien

Wien (APA) - Österreich hat Aufholbedarf bei der sogenannten multimodalen Schmerztherapie. Das stellten Fachleute vor der in Wien am Freitag und Samstag stattfindenden Drei-Länder-Tagung von Experten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in einer Aussendung fest. In Österreich gebe es allerdings nur eine Einrichtung, die diese Form der Behandlung schwerer chronischer Schmerzen durchführen kann.

„Visionen moderner Schmerzmedizin - Multimodale Schmerzmedizin“ ist das Generalthema des erstmals veranstalteten Kongresses. Rund 20 Prozent der Erwachsenen - das hätten österreichische Bevölkerungsbefragungen ebenso wie internationale Studien gezeigt - leiden an chronischen Schmerzen. Einem großen Teil von ihnen könne durch angemessene medikamentöse oder nichtmedikamentöse Maßnahmen gut geholfen werden.

Bei einem Teil der Betroffenen kann das Leiden aber komplex und problematisch werden. So sagte die Präsidentin der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG), Gabriele Grögl-Aringer (Krankenhaus Rudolfstiftung, Wien): „Bei mehr als 20 Prozent der Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, haben sich die Beschwerden zu einer eigenständigen Schmerzkrankheit verselbstständigt. Die betroffenen Patientinnen und Patienten leiden dann unter komplexen, körperlichen, seelischen und sozialen Beeinträchtigungen. Hier ist eine multimodale Schmerztherapie angezeigt.“

Unter multimodaler Schmerztherapie nach internationalen Standards ist ein ganzheitlich orientiertes, umfassendes Behandlungskonzept zu verstehen, das medikamentöse und nichtmedikamentöse Verfahren sowie psychologische und physiotherapeutische Interventionen kombiniert, individuell auf die Patienten zugeschnitten und multiprofessionell umgesetzt wird. Trotz der sehr positiven Datenlagen bestehen in Österreich auf diesem Gebiet laut den Fachleuten noch große Versorgungsdefizite.

„Während in Deutschland eine nahezu flächendeckende Versorgung mit multimodaler Schmerztherapie besteht, fehlt es in Österreich an spezialisierten Einrichtungen, die komplexen Schmerzerkrankungen mit ganzheitlichen Strategien begegnen“, sagte Grögl-Aringer. „Derzeit wird sie den internationalen Standards entsprechend nur im Zentrum für Interdisziplinäre Schmerztherapie am Klinikum Klagenfurt angeboten, wo das Programm zurzeit vom Kärntner Gesundheitsfonds und der Kärntner Gebietskrankenkasse finanziert wird und wo es vielversprechende Verhandlungen mit der Pensionsversicherungsanstalt gibt. Allerdings bräuchten wir, um von einer einigermaßen flächendeckenden Versorgung sprechen zu können, ein vergleichbares Angebot in jedem Bundesland.“

