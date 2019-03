Golf: Durchwachsener Start in Indien - 2. Profi-Titel für Nemecz

Wien/Neu-Delhi/Kairo (APA) - Golfprofi Bernd Wiesberger hat bei den anspruchsvollen Indian Open in Neu Delhi einen durchwachsenen Start erwischt. Zwei Doppelbogeys machten Donnerstag eine an sich gute Runde des Österreichers mit fünf Birdies zunichte. Nach der 71 lag der Burgenländer um Platz 27. Matthias Schwab musste sich nach vier Birdies und vier Bogeys mit einer 72er-Par-Runde begnügen, der Steirer war vorerst 45.

„Die Par-Runde ist auf diesem schweren Platz prinzipiell okay, damit kann ich leben“, sagte Schwab, der hier im Vorjahr sein erstes Top-Ergebnis auf der Europa-Tour eingefahren hatte. „Letztes Jahr bin ich mit Runden von 71 und 72 Schlägen gestartet und am Ende guter Vierter geworden“, erinnerte er sich. Das Führungsduo Stephen Gallacher (ECO) und Julian Suri (USA) liegt diesmal nach einer 67 bei 5 unter Par.

Einen österreichischen Golf-Erfolg hat es an der Nebenfront gegeben. Lukas Nemecz hat mit 12 unter Par ein Alps-Tour-Turnier in Kairo und damit nach dem Heimsieg 2017 bei den Gösser Open (Maria Lankowitz) seinen zweiten Titel auf einer europäischen Tour gewonnen. Nemecz führt nach dem zweiten Turnier der fünfteiligen „Winter Series“ in Ägypten auch die Order of Merit der drittrangigen Alps Tour an. Ziel des Steirers bleibt aber, über die Challenge Tour wieder auf die European Tour zu kommen.