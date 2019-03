Alfons bekommt Bayerischen Kabarettpreis

München (APA/dpa) - Der Bayerische Kabarettpreis geht in diesem Jahr an die Kunstfigur Alfons des deutsch-französischen Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi (52). Er sei nach 25 Jahren, in denen er Passanten in orangefarbener Trainingsjacke und mit überdimensioniertem Puschelmikrofon um Auskunft bittet, eine Kultfigur, erklärte der Bayerische Rundfunk (BR) am Donnerstag in München.

Den Ehrenpreis bekommt der Kabarettist Arnulf Rating (67). Der „begnadete Schnellsprecher“ nehme nicht nur Politiker aufs Korn, sondern auch Wähler, Konsumenten, „die bequemen Autofahrer und Geiz-ist-geil-Sparer“. Seit 1993 stand Rating mit 13 verschiedenen Programmen auf der Bühne. Die Preisverleihung findet am 28. Oktober Münchner Lustspielhaus statt.