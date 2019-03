Krimi um teure Bilder und Waffen: Kärntner erneut verurteilt

Klagenfurt (APA) - Ein 56 Jahre alter Kärntner ist am Donnerstag zum wiederholten Mal im Zusammenhang mit einer Millionenpleite vor Gericht gestanden. Der Vorwurf lautete auf betrügerische Krida, er soll ein teures Bild und Waffen verheimlicht haben. Auch seine Frau war angeklagt. Beide wurden schuldig gesprochen, die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Christian Liebhauser-Karl verhängte über den Mann eine Strafe von zwei Jahren Haft, die Frau erhielt 18 Monate bedingt. Liebhauser-Karl begründete den Schuldspruch damit, dass die Glaubwürdigkeit des Ehepaares in keiner Weise gegeben sei. Dazu gebe es objektive Beweise und die Aussagen des ehemaligen Steuerberaters. Dieser hatte sein Mandat niedergelegt, weil ihm Transparenz und Offenheit im Umgang gefehlt hätten.

Gleich zu Anfang des Prozesses erlebte der Schöffensenat eine Überraschung, der Kärntner und seine ebenfalls angeklagte Ehefrau verweigerten jegliche Aussage. Sie seien zu oft enttäuscht worden und hätten schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb würden sie so handeln, erklärte ihr Verteidiger Hans Gradischnig. Lediglich die Grunddaten gab der Angeklagte bekannt, seine Frau verweigerte sogar Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen.

Der Mann, so erklärte der Verteidiger, habe die wertvollen Bilder schon seiner Frau geschenkt, als er noch nicht mit ihr verheiratet gewesen sei. Dies sei zur Absicherung der gemeinsamen Kinder erfolgt. Der Angeklagte war in der Baubranche tätig, ging aber vor einigen Jahren in Konkurs. 2014 wurde er wegen schweren Betrugs verurteilt. Er hatte 2009 bei einer Vereinbarung zum Schuldennachlass - die Verbindlichkeiten lagen bei sechs Millionen Euro - durch seine Bank Vermögenswerte (darunter drei Bilder des Malers Egon Schiele und ein Werk von Albert Oehlen) verheimlicht. Auch damals schon hatte er mehrere Waffen verschwiegen. Zwei der Bilder ließ der Angeklagte über Sotheby‘s versteigern, er bekam dafür 570.000 Euro.

Der Ablauf der Dinge, den Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse am Donnerstag schilderte, klang ganz ähnlich. In einem Schuldenregulierungsverfahren verschwieg er, so die Anklage, knapp 300 Waffen und Waffenteile sowie ein Selbstporträt von Albert Oehlen, das mehrere hunderttausend Euro wert ist. Da die Angeklagten nicht aussagten, versuchte der Richter, über die geladenen Zeugen den Sachverhalt zu rekonstruieren. Der Masseverwalter berichtete von Schwierigkeiten mit dem Angeklagten, der im Konkursverfahren widersprüchliche Angaben gemacht habe. Der Anwalt, der für den Angeklagten das Treuhandkonto verwaltet hatte, verweigerte die Aussage. Daher blieb auch ungeklärt, woher die Überweisung über zwei Millionen Euro stammte, aus denen die Gläubiger befriedigt wurden. „Von dritter Seite“ sei das Geld gekommen, so der Masseverwalter.

Der Verteidiger argumentierte, das Bild sei ohnehin im Eigentum der Ehefrau gestanden, hätte daher nicht angegeben werde müssen. Dass die Waffen verschwiegen worden waren, konzedierte er, meinte aber, es müsse trotzdem einen Freispruch geben, weil ja kein Schaden entstanden sei. Die Gläubiger hätten von dem Bild und den Waffen gewusst und den Zahlungsplan trotzdem akzeptiert.

Anschließend marschierte eine ganze Armada an Sportschützen auf. Sie alle wollten sich 2015 auf Bitten des Angeklagten in einer eidesstattlichen Erklärung daran erinnern, 1998 oder 1999 einmal beim Angeklagten daheim in dessen Haus in Graz gewesen zu sein. Dort fielen ihnen die Bilder auf, jeder gab dafür eine andere Begründung, allen erklärte er ungefragt, dass er die Bilder seiner Lebensgefährtin zur Absicherung geschenkt hätte. Verteidiger Hans Gradischnig zeigte den Zeugen eine Repro vom inkriminierten Oehlen-Gemälde. Einer der Zeugen erklärte angesichts des Bildes, er könne sich an ein Bild eines Pferdes erinnern, aber nicht konkret an dieses. Worauf Richter Christian Liebhauser-Karl anmerkte: „Das ist ein Selbstporträt und kein Pferd.“

Das Argument des Verteidigers, dass kein Schaden entstanden sei und deshalb ein Freispruch erfolgen müsse, wies Liebhauser-Karl in seiner Begründung zurück. Es genüge, dass Waffen und Bild verheimlicht worden seien. Ob danach der Zahlungsplan eingehalten werde, sei nicht relevant. Der Verteidiger legte umgehend Nichtigkeitsbeschwerde ein, Staatsanwältin Frimmel-Hesse berief gegen die Strafhöhe und legte Beschwerde dagegen ein, dass das Gericht die bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe gegen den Angeklagten nicht widerrufen hatte.