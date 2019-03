US-Börsen zur Eröffnung gut behauptet

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag mit Zugewinnen eröffnet. Im Fokus standen Wirtschaftswachstumsdaten aus den USA und Zahlen vom Arbeitsmarkt. Darüber hinaus findet zwischen den USA und China eine neue Verhandlungsrunde statt.

Gegen 14.50 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 0,27 Prozent auf 25.694,40 Zähler. Der S&P-500 Index stieg um 0,28 Prozent auf 2.813,33 Zähler. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich um 0,28 Prozent auf 7.664,49 Einheiten.

Die US-Wirtschaft verlor Ende 2018 stärker als erwartet an Schwung. Zwischen Oktober und Dezember wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,2 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte. In einer früheren Schätzung war noch von einem Plus von 2,6 Prozent die Rede.

Ebenfalls bekannt wurde, dass die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken war. In der vergangenen Woche sei sie um 5.000 auf 211.000 gefallen, teilte das US-Arbeitsministerium mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit 220.000 Erstanträgen gerechnet.

Branchenseitig sahen Anleger nach einem Tweet des US-Präsidenten Donald Trump auf Öl-Aktien. ExxonMobil und Chevron büßten jeweils 0,06 und 0,12 Prozent ein. Es sei „sehr wichtig, dass die OPEC den Ölfluss erhöht“, schrieb der US-Präsident. „Die Weltmärkte sind fragil, der Ölpreis wird zu hoch. Vielen Dank!“

Mit Blick auf die Einzelwerte standen Boeing-Papiere erneut im Blickfeld der Anleger. Der Flugzeughersteller will sein nach zwei Abstürzen weltweit gesperrtes Flugzeugmodell 737 MAX durch ein Software-Update und andere Sicherheitsvorkehrungen wieder in die Luft bringen. „Wir werden alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass solche Unfälle nie wieder passieren“, sagte Entwicklungschef Mike Sinnett nach einer Konferenz mit Piloten. Das Papier tendierte kurz nach Börseneröffnung um 0,2 Prozent im Plus.

T-Mobile verloren geringe 0,7 Prozent. Der Chef der deutschen Mutter, Timotheus Höttges, stellte bei der erwogenen Fusion mit dem US-Wettbewerber Sprint eine Entscheidung noch im zweiten Quartal dieses Jahres in Aussicht. Aktien von Sprint verloren 0,4 Prozent.

