TopEasy A2

Parlament von Großbritannien ist nicht einig über den Brexit

London - Großbritannien will die EU verlassen. Man weiß aber immer noch nicht, wann und wie das passiert. Theresa May ist die Chefin von der Regierung von Großbritannien. Vor einiger Zeit haben sich May und die EU auf einen Vertrag zum Brexit geeinigt. In dem Vertrag steht genau, wie der Brexit passieren soll und was danach kommen soll. Das britische Parlament hat diesen Vertrag aber abgelehnt. Am Mittwoch hat das britische Parlament auch 8 andere Vorschläge abgelehnt, wie Großbritannien die EU verlassen soll. Jetzt weiß man nicht, ob es einen harten oder einen geordneten Brexit gibt.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein erfundenes Wort für den Austritt von Großbritannien aus der EU. „Br“ steht für Britannien. „exit“ ist ein englische Wort und heißt auf Deutsch „Austritt“.

Erklärung: Harter Brexit und geordneter Brexit

Harter Brexit heißt, dass Großbritannien die EU ohne einen Vertrag verlässt. Das gibt aber viele Schwierigkeiten für die Wirtschaft in Großbritannien und in der EU. Deshalb fürchten sich viele Politiker vor einem harten Brexit. Wenn das britische Parlament für den Brexit-Vertrag stimmt, dann gibt es einen geordneten Brexit. Dann gibt es keine Schwierigkeiten für die Wirtschaft.

Die Auto-Fabrik von Opel entlässt in Wien bis zu 400 Mitarbeiter

Wien/Rüsselsheim - Bei der Auto-Fabrik Opel in Wien verlieren bis zu 400 Menschen ihre Arbeit. Der Grund dafür ist, weil ein großer Auftrag für die Fabrik fertig ist. Darum braucht man weniger Mitarbeiter. Die Stadt Wien will den Mitarbeitern jetzt helfen. Dafür hat sie eine Stiftung gegründet. Von der Stiftung bekommen die Mitarbeiter Arbeitslosen-Geld. Sie bekommen auch Hilfe bei Umschulungen. Nach einer Umschulung können die Mitarbeiter dann auch in anderen Berufen arbeiten.

Erklärung: Stiftung

Eine Stiftung gibt Geld für bestimmte Zwecke. Für welche Zwecke Geld gegeben wird, bestimmt der Gründer von der Stiftung.

Migranten entführten ein Schiff und fuhren damit zur Insel Malta

Rom/Valletta - Im Mittelmeer hat ein Handelsschiff 108 Migranten aus Seenot gerettet. Der Kapitän von dem Schiff wollte die Geretteten zurück nach Libyen bringen. Die Migranten wollten aber nach Europa. Einige von den Migranten entführten deshalb das Schiff. Sie fuhren damit nach Malta. In Malta verhaftete die Polizei die Entführer und brachte sie ins Gefängnis

Erklärung: Migrant

Viele Menschen verlassen ihr Land, um in einem anderen Land zu leben. Das nennt man Migration. Diese Menschen nennt man Migranten. Migranten verlassen ihr Land, damit es ihnen in einem anderen Land besser geht. Oft herrscht in ihrem Heimat-Land Krieg.

Tierbabys für die Wiener Zoos Schönbrunn und Haus des Meeres

Wien - Im Tiergarten Schönbrunn und im Haus des Meeres in Wien gibt es Nachwuchs. Das heißt, Tier bekommen dort Babys Im Zoo Schönbrunn bekommt die Elefanten-Dame „Numbi“ ein Baby. Wann das Elefanten-Baby geboren wird, weiß man aber noch nicht genau. Elefanten sind nämlich lange schwanger. Man glaubt, dass das Elefanten-Baby ungefähr im Juli geboren wird. Auch im Zoo Haus des Meeres freut man sich über Nachwuchs. Dort haben die Affen und die Strauß-Wachteln Babys bekommen. Strauß-Wachteln sind eine Vogel-Art.

