Litauen und Lettland erinnern an NATO-Beitritt vor 15 Jahren

Vilnius (APA/dpa) - Mit einer Feierstunde im Parlament und einem Besuch der NATO-Truppen haben Litauen und Lettland an den bevorstehenden 15. Jahrestag des NATO-Beitritts der baltischen Staaten erinnert. Die beiden Ostseerepubliken waren am 29. März 2004 gemeinsam mit dem benachbarten Estland und vier weiteren mittelosteuropäischen Staaten (Bulgarien, Rumänien, Slowakei und Slowenien) dem nordatlantischen Verteidigungspakt beigetreten.

„Litauen war noch nie so sicher und geschützt wie heute“, erklärte Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite in einer Mitteilung der Präsidialkanzlei in Vilnius am Donnerstag. „Die NATO-Mitgliedschaft ermöglicht es uns, in Frieden zu leben und unseren Staat so zu gestalten, wie wir ihn haben möchten.“

NATO-Vertreter würdigten Litauen bei einer Feierstunde im Parlament als einen „starken und engagierten Verbündeten“. Hervorgehoben wurde auch die von den Parteien des an Russland angrenzenden NATO-Landes im Vorjahr getroffene Vereinbarung, die Verteidigungsausgaben bis 2030 auf 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anzuheben. Im benachbarten Lettland betonte Parlamentspräsidentin Inara Murniece bei einem Abgeordnetenbesuch bei den im Land stationierten NATO-Truppen die Bündnissolidarität.

Lettland, Litauen und Estland grenzen an Russland und sorgen sich angesichts des andauernden Ukraine-Konflikts um ihre Sicherheit. Bei ihrem Gipfel im Juli 2016 hatte die NATO die Entsendung von je etwa 1000 Soldaten in die Baltenstaaten und nach Polen beschlossen.

