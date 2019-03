Börse London schließt mit Gewinnen

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag in einem negativen Börsenumfeld mit Gewinnen geschlossen. Angesichts der gescheiterten Abstimmungen zu den diversen Austrittsvarianten am Vortag, gab das britische Pfund Sterling nach und stütze den britischen Leitindex. Der FTSE-100 Index ging um 0,56 Prozent höher bei 7.234,33 Punkten aus dem Handel.

Aus den 15 von Parlamentariern eingereichten Vorschlägen hatte der Unterhaus-Vorsitzende John Bercow acht zur Abstimmung am Vorabend zugelassen. Sie wurden alle mehrheitlich abgelehnt. Experten zeigten sich erwartet enttäuscht. So erklärte ein Analyst, dass der Abstimmungsmarathon keinen Beitrag zur Aufklärung der Lage im Brexit-Chaos bewirkt habe.

Dass nun ein möglicher Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May im Raum stehe, belastete indes das Pfund Sterling, erklärte Reuters. Die Landeswährung des Vereinigten Königreiches gab gegenüber dem US-Dollar nach und stütze somit den britischen Leitindex.

Mit Blick auf die Einzelwerte ging es für die Anteilsscheine der Tabakgiganten British American Tobacco (BAT) und Imperial Brands um jeweils mehr als zwei Prozent hinauf. Zuvor waren beide Wertpapiere von der US-Bank Citigroup zum Kauf empfohlen worden. Analyst Adam Spielman rechnete in seiner Studie damit, dass sich das Umfeld in der Branche in diesem Jahr als weniger herausfordernd erweisen werde.

Ebenfalls Kurstreiber waren die Aktien der Ocado Gruppe. Sie stiegen mit plus 5,3 Prozent an die Spitze des britischen „Footsie“. Bekannt war geworden, dass die Unternehmensführung umgebaut werde. John Martin und Claudia Arney werden dem Vorstand der Online-Supermarktkette beitreten.

