Europas Leitbörsen schließen uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Nachdem die US-Märkte leicht in die Verlustzone gedreht hatten, zogen auch die europäischen Indizes hinterher. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,05 Prozent auf 3.320,29 Zähler.

Impulsgebende Konjunkturdaten blieben am heutigen Handelstag aus. Vielmehr blickten Anleger auf die weiteren Entwicklungen bei den Verhandlungen zum Brexit. Nachdem am Vorabend im britischen Unterhaus acht Austrittsvarianten abgelehnt worden waren, bat Premierministerin Theresa May gar ihr eigenes Amt feil im Austausch für die Annahme ihres mit Brüssel ausgehandelten Vertrags.

Mit Blick auf die Branchentafel gerieten Bankenwerte unter Druck. Darin sanken die Anteilsscheine der Swedbank um 7,8 Prozent, nachdem die Aktie bereits am Vortag herbe Verluste verbuchte.

Die Chefin der mutmaßlich in den Danske-Skandal verwickelten Bank, Birgitte Bonnesen, warf ihren Hut. Die Entwicklungen der vergangenen Tage hätten einen enormen Druck auf die Bank erzeugt, weshalb entschieden worden sei, Bonnesen von ihrem Posten abzusetzen, teilte der Verwaltungsrat der schwedischen Bank mit.

Unter Druck gerieten in Frankfurt zudem Papiere der Deutsche Bank (minus 3,4 Prozent). Sie denkt im Zusammenhang mit einer möglichen Fusion mit der Commerzbank nach Darstellung der „Financial Times“ über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung nach.

Für LuxotticaEssilor ging es in Paris um 2,6 Prozent bergab. Die 2017 besiegelte Fusion zwischen dem weltgrößten Brillenhersteller, dem italienischen Konzern Luxottica, und dem französischen Brillenglasproduzenten Essilor dürfte ins Wanken geraten. Luxottica-Eigentümer Leonardo Del Vecchio hat bei der Internationalen Handelskammer die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens beantragt. Del Vecchio wirft Essilor eine Verletzung der Fusionsvereinbarungen vor.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.020,87 -17,14 -0,56 3.038,01 Frankfurt DAX 11.428,16 9,12 0,08 11.419,04 London FT-SE-100 7.234,33 40,14 0,56 7.194,19 Paris CAC-40 5.296,54 -4,70 -0,09 5.301,24 Zürich SPI 11.161,60 20,92 0,19 11.140,68 Mailand FTSEMIB 21.080,97 -113,22 -0,53 21.194,19 Madrid IBEX-35 9.174,70 -55,20 -0,60 9.229,90 Amsterdam AEX 543,71 -1,43 -0,26 545,14 Brüssel BEL-20 3.601,07 -13,50 -0,37 3.614,57 Stockholm SX Gesamt 1.559,32 -6,53 -0,42 1.565,85 Europa Euro-Stoxx-5 3.320,29 -1,75 -0,05 3.322,04

0

Euro-Stoxx 363,74 -0,80 -0,22 364,54 ~

