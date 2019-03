Formel 1: Alonso testet nächste Woche in Bahrain für Ex-Team McLaren

Sakhir (APA/Reuters) - Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso wird nächste Woche in Bahrain Testfahrten in einem Boliden seines Ex-Teams McLaren absolvieren. Das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Alonso hatte seine Karriere in der Königsklasse im Vorjahr beendet, blieb McLaren aber als Teambotschafter erhalten.

In Bahrain wird der 37-jährige Spanier am Dienstag und Mittwoch Reifentests für Pirelli absolvieren. Er bekommt dafür ein Zweitauto von McLaren zur Verfügung gestellt. Das britische Traditionsteam ist nach dem Alonso-Rücktritt mit der gänzlich neuen Fahrerpaarung Carlos Sainz jr. (ESP) und Lando Norris (GBR) in die Saison gestartet.