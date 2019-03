US-Börsen im Verlauf weiter leicht im Plus

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Verlauf weiter leicht im Plus tendiert. Für Zurückhaltung sorgen die Handelsgespräche zwischen den USA und China, auf deren Ergebnisse an der Wall Street mit Spannung gewartet wird.

Gegen 18.40 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 25.662,27 Punkten. Der S&P-500 lag 0,15 Prozent im Plus bei 2.809,63 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 0,22 Prozent auf 7.660,00 Einheiten.

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin sind nach Peking gereist, um sich mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Liu He zu treffen. Die Gespräche haben heute begonnen und werden am Freitag fortgesetzt. Beide Seiten hätten zuvor bereits telefonisch verhandelt und einige Fortschritte erzielt, sagte Ministeriumssprecher Gao Feng. Es sei aber noch viel Arbeit zu erledigen.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass es beim sensiblen Thema des erzwungenen Technologietransfers zwischen den beiden Seiten „beispiellose Bewegung“ gegeben habe.

Unterdessen wurde bekannt, dass die US-Wirtschaft Ende 2018 stärker als erwartet an Schwung verloren hat als bisher angenommen. Zwischen Oktober und Dezember wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,2 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte. In einer früheren Schätzung war noch von einem Plus von 2,6 Prozent die Rede.

Auf Unternehmensseite war Boeing neuerlich mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Im Streit um illegale Subventionen für das Unternehmen sind die USA in letzter Instanz vor der Welthandelsorganisation (WTO) unterlegen. Die US-Regierung habe nicht alle schon 2011 und 2012 als illegal eingestuften Begünstigungen für den US-Flugzeugbauer wie verlangt zurückgenommen, urteilte das WTO-Berufungsgremium am Donnerstag. Boeing will dem Urteil Folge leisten. Die Boeing-Aktien reagierten kaum und lagen zuletzt 0,10 Prozent im Plus.

Unter Druck gerieten dagegen die Aktien von T-Mobile US (minus 3,68 Prozent) und Sprint (minus 4,64 Prozent). Der Chef der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, stellte mit Blick auf die geplante Fusion mit dem US-Wettbewerbers Sprint eine Entscheidung im zweiten Quartal in Aussicht.

