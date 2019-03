Darts: Dritte Premier-League-Niederlage der Saison für Suljovic

Rotterdam (APA) - Mensur Suljovic hat am Donnerstag in der neunten Runde der Darts-Premier-League seine dritte Niederlage kassiert. Der Wiener musste sich am Tag nach seinem Comeback-Sieg gegen Ex-Weltmeister Rob Cross (7:5) in Rotterdam dem Nordiren Daryl Gurney mit 3:7 geschlagen geben.

Gurney verwertete den ersten Matchdart und zog in der Tabelle an Suljovic vorbei. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden ist Suljovic‘ Saisonbilanz dennoch weiterhin positiv. Für die nächste Bewerbsphase, die nur noch die besten acht Spieler bestreiten, war der 47-Jährige bereits qualifiziert. Diese beginnt nächsten Donnerstag mit der zehnten Runde in Belfast.