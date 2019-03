15 Jahre NATO - Sachariewa: Beitritt war „gute Entscheidung“

Sofia/London (APA) - Die bulgarische Außenministerin Ekaterina Sachariewa bewertet den NATO-Beitritt Bulgariens, der sich am Freitag zum fünfzehnten Mal jährt, als eine „gute Entscheidung“. Bulgarien war am 29. März 2004 gemeinsam mit Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien dem nordatlantischen Verteidigungspakt beigetreten.

Sachariewa bekräftigte am Mittwoch in Sofia vor österreichischen Journalisten den Entschluss, die Ausgaben für Verteidigung zu erhöhen, wie dies US-Präsident Donald Trump von den europäischen Verbündeten gefordert hatte. „Wir haben einen klaren Plan, um die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes bis 2024 anzuheben“, sagte sie. 2019 seien es rund 1,6 Prozent des Budgets, so die Ministerin.

Die Notwendigkeit, die bulgarische Armee zu modernisieren, erklärt sich für sie durch die Vielzahl von Bedrohungen weltweit, zu denen sie unter anderem den von den USA aufgekündigten INF-Vertrag mit Russland zählt, welcher Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern sowie deren Produktion und Tests solcher Systeme untersagt. „Wir sollten vorbereitet sein“, sagte Sachariewa, räumte aber ein, lieber in Infrastruktur und Bildung zu investieren.

Warum Bulgarien noch nicht zum Schengen-Raum gehört, wundert die Ministerin. „Wir leisten fantastische Arbeit beim Schutz der EU-Außengrenzen“, erklärte Sachariewa. Fast ohne Unterstützung seitens der Europäischen Union und ohne großes Aufheben deswegen zu machen schütze Bulgarien die lange Grenze zur Türkei, die 4 Millionen syrische Flüchtlinge beherberge, und habe keinen „Migrationsdruck“. Sie sprach sich dafür aus, mit europäischen Geldern weiterhin jene Länder und Aufnahmegesellschaften in der Nachbarschaft des Krisengebietes Syrien zu unterstützten, welche die meisten Flüchtlinge aufgenommen hätten, wie Jordanien und Libanon.

Die Außenministerin bekannte sich darüber hinaus zu den Sanktionen gegen Russland, die infolge der Ukraine-Krise verhängt wurden. „Die Sanktionen sind nicht gegen Russland gerichtet, sondern sie sind ein Signal: Wenn Völkerrecht gebrochen wird, soll es eine Reaktion geben“, so Sachariewa und schränkte damit deren Ausrichtung auf Russlands Verhalten auf der Krim ein. Russland hatte vor fünf Jahren die ukrainische Halbinsel annektiert, was von der EU und den USA als völkerrechtswidrig verurteilt wird.

Seit 2014 seien die Beziehungen von EU und NATO zu Russland schwierig geworden, ergänzte die Ministerin. „Wir haben eine sehr enge Sicht, wie das Verhältnis entwickelt werden soll“, sagte sie. Die Prinzipien für die Fortführung der Beziehungen, auf die sich die Europäische Union geeinigt habe, seien weiterhin gültig. Diese schlössen nicht den Dialog mit Moskau oder gemeinsame Interessen zum Beispiel in Bereichen wie Industrie, Tourismus, Handel, Kultur und Geschichte aus.

Das größte Nachbarland und einer der wichtigsten Handelspartner Bulgariens ist laut Sachariewa die Türkei. Auch zwölf Prozent der Bulgaren seien türkischer Abstammung. „Wir hatten eine schwierige Vergangenheit mit der Türkei“, erklärte die Politikerin. Nun stelle sich die Frage, wie eine neue Beziehung aufgebaut werden könne. „Es hängt natürlich von der Türkei ab, aber ich finde, wir sollten versuchen, die Türkei zurück auf den Reformweg zu bringen und nicht die Verhandlungen zu beenden“, sagte Sachariewa in Bezug auf das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei.

„Gute Beziehungen zur Türkei sind für Europa wichtig“, so die Ministerin in Hinblick auf den Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei, der den Flüchtlingsstrom gestoppt habe, „zumindest in Bulgarien und in großem Ausmaß in Griechenland“.

Ganz im Gegensatz zur der angestrebten EU-Erweiterung auf dem Westbalkan, die sie als „win-win“-Situation sieht, bezeichnete Sachariewa den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union als eine für beide Seiten nachteilige „loose-loose“-Situation. Bulgarien würde im Falle eines „No-Deal-Brexits“ 111 Millionen Euro verlieren, bei einem Austritt mit Abkommen wären es 61 Millionen Euro, zitierte sie aus einer vergangene Woche veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung. Österreich würde in absoluten Zahlen demnach einen fast siebenmal höheren Verlust bei einem „hard Brexit“ haben, und rund 402 Millionen Euro im Falle eines Austritts mit Abkommen.

Nachdem sich das britische Parlament sich am Mittwochabend nicht auf eine Alternative zum Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May einigen konnte, könnte nun doch noch eine Mehrheit dafür zustande kommen. „Ich hoffe, dass die Vernunft siegen wird“, sagte Sachariewa, die den ausgehandelten Brexit-Deal für den bestmöglichen hält.

Angesichts des Brexits wolle die Regierungspartei GERB („Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens“) im EU-Wahlkampf daher auf Information setzen, die den Bürger die Vorteile der EU-Mitgliedschaft näherbringt, anstatt innenpolitische Themen in den Vordergrund zu stellen. „Wir versuchen, die EU-Wahlen europäisch zu gestalten“, sagte Sachariewa. „Ich denke, dass ein Grund für den Anstieg des Populismus und der Skepsis gegenüber der EU ist, dass wir, die Politiker, manchmal Brüssel für unser eigenes Versagen verantwortlich machen, aber wir sind Brüssel - wir treffen dort die Entscheidungen.“

Der offizielle Wahlkampf starte am 26. April, so die Außenministerin, Schmutzkampagnen würden jedoch früher beginnen. In Bulgarien erregt derzeit ein mutmaßlicher Immobilienskandal Aufsehen, der bereits zu vier Rücktritten hochrangiger Politiker geführt hat, darunter der bisherigen Justizministerin Zezka Zatschewa. GERB-Fraktionschef Zwetan Zwetanow kündigte am Mittwoch seinen Rückzug aus dem Parlament an. Die Anschuldigungen bezeichnet er laut bulgarischen Medienberichten als Teil einer Schmutzkampagne im Vorfeld der EU-Wahlen.

Sachariewa zufolge liegt die Regierungspartei in Umfragen weiterhin zwei bis drei Prozent vor der Opposition. Nur eine Erhebung eines oppositionsnahen Meinungsforschungsinstitutes habe einen knappen Vorsprung der Opposition ergeben, erklärte die Ministerin.

