Polizei klärte Schuss auf Bregenzer Waffengeschäft

Bregenz (APA) - Zwei Tage nach der Schussabgabe auf ein Waffengeschäft in der Bregenzer Innenstadt wurde die Tat und zudem ein Einbruch geklärt. Ein 19-Jähriger legte laut Polizeiangaben ein umfassendes Geständnis ab.

Auf die Spur des Täters hatten von den Medien veröffentlichte Fotos geführt. Sie zeigten eine dreiköpfige Gruppe, die sich in der Nacht auf Dienstag in der Nähe aufgehalten hatte. Die drei Personen hatten sich daraufhin am Donnerstag bei der Polizei gemeldet, hätten mit dem Vorfall jedoch nichts zu tun. Polizeiliche Ermittlungen konnten dem 19-jährigen jedoch nachweisen, dass er Anfang März bei einem Kellereinbruch in Bregenz einen Revolver erbeutete. Diesen Revolver führte der junge Mann bei seinem nächtlichen Spaziergang mit seinen Begleitern - ohne deren Wissen - mit sich und gab dabei den Schuss in das Schaufenster ab.

Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass in der Nacht auf Dienstag mehrere Schüsse in den Schaufensterraum des Geschäfts abgefeuert wurden. Die Spurensicherung hatte ergeben, dass nur ein Projektil das Glas durchschlagen hatte.

Die Waffe, ein Revolver der Marke „Rossi“, wurde sichergestellt. Der 19-jährige Beschuldigte wurde bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch wegen Einbruchsdiebstahl, Sachbeschädigung und Vergehen nach dem Waffengesetz angezeigt. Zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.