Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienexperten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag mit freundlicher Tendenz. Der Brexit und die Konjunktur wird weiterhin von den Anleger kritisch beobachtet. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 13 Punkte über dem Schluss-Stand vom Donnerstag (3.020,87) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.015,00 und 3.055,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.049,00 Punkten aus.

Die Zinserwartungen dies und jenseits des Atlantiks sinken weiter, schreibt der Helaba-Experte Ralf Umlauf in seiner jüngsten Einschätzung. In der Eurozone wurde dies durch die zuletzt sehr zurückhaltenden Worte der EZB-Vertreter verstärkt, die zudem das Thema Staffelung bei den negativen Einlagenzinsen in den Vordergrund rückten. Die EZB steht aber nicht unter Handlungsdruck, was auch die Verbraucherpreise des Monats März zeigen dürften, heißt es weiter.

Am Nachmittag wird mit Spannung der Chicago-PMI erwartet. Umlauf erwartet einen Rückgang von sehr hohem Niveau.

Unternehmensseitig dürfte die Zahlenvorlage von Polytec für Bewegung bei den Aktien sorgen. Der oberösterreichische Autozulieferer spürte im Jahr 2018 die Autoflaute und verbuchte weniger Ergebnis und Umsatz.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,56 Prozent schwächer bei 3.020,87 Punkten geschlossen. Die CA Immo-Aktie reagierte am Vortag mit einem Verlust von 2,1 Prozent auf 32,34 Euro auf die vorgelegten Zahlen für 2018. Ein stark gestiegenes Neubewertungsergebnis hat dem Immobilienunternehmen voriges Jahr einen Rekordgewinn beschert. Das Nettoergebnis stieg um 28 Prozent auf 305,3 Mio. Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

~ Lenzing +3,26% 95,00 Euro Post +2,37% 37,20 Euro Do&Co +2,09% 73,10 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

~ BAWAG -2,50% 39,00 Euro Porr -2,46% 19,80 Euro CA Immo -2,06% 32,34 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA081 2019-03-29/08:48