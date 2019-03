Übersicht über die Filmstarts der kommenden Woche

Wien (APA) - Ab 4. April:

~ FRIEDHOF DER KUSCHELTIERE USA 2019 101 min Regie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer Mit: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Obssa Ahmed www.friedhofderkuscheltiere-film.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA055 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ „Carrie“ und „Es“ waren erst der Anfang: Stephen Kings alte Horrorklassiker mit besseren Effekten und schöneren Schauspielern neu ins Kino zu bringen, ist in Hollywood schwer angesagt. Jetzt ist „Friedhof der Kuscheltiere“ dran. Die erste Version von 1989 war zwar ein Kassenschlager, gilt aber als eine der miserabelsten King-Verfilmungen und hat seinerzeit viele Fans wütend gemacht. Kevin Kölsch und Dennis Widmyer haben nun aus Fehlern der Vorgänger gelernt. „Friedhof der Kuscheltiere“ ist ein Film, der sich detailverliebt an den stärksten Albträumen des Bestsellers abarbeitet - eine gelungene Umsetzung.

~ MONSIEUR CLAUDE 2 F 2019 99 min Regie: Philippe de Chauveron Mit: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan; Medi Sadoun, Frederic Chau www.filmladen.at/film/monsieur-claude-2 DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA056 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ 2014 fanden es Millionen Franzosen sehr komisch, als ein erzkonservativer Familienvater im Kino reaktionäre Sprüche schwang, weil seine vier Töchter heiraten wollten. Die Auserwählten entsprachen so gar nicht seinem Weltbild: ein Chinese, ein Muslim, ein Jude und ein Schwarzer. „Monsieur Claude und seine Töchter“ nannte sich die auch in Österreich erfolgreiche Komödie mit Chantal Lauby und Christian Clavier, die sich fröhlich über jede politische Korrektheit hinwegsetzte. Nun folgt „Monsieur Claude 2“. Darin wollen die Töchter mit ihren Familien ins Ausland ziehen, denn ihre Männer fühlen sich in Frankreich ausgegrenzt. Mit allen Tricks versuchen Claude Verneuil und seine Frau Marie, den jungen Paaren das Leben in Frankreich wieder schmackhaft zu machen.

~ DIE WIESE - EIN PARADIES NEBENAN D 2019 93 min Regie: Jan Haft www.diewiese-derfilm.de ~ „Die Wiese - Ein Paradies von Nebenan“ ist der passende Film zum Frühjahrsauftakt. Regisseur Jan Haft zeigt in seiner Dokumentararbeit das bunte, vielfältige Leben in einer blühenden Sommerwiese. Sein Werk porträtiert das Zusammenspiel Hunderte Arten von Vögeln, Heuschrecken, Zikaden und ähnlichem Getier. Die Blumenwiese ist hier ein Kosmos, den es zu entdecken gilt. Als Hauptdarsteller auf dieser Reise fungiert ein junges Reh, das ein Leben zwischen Waldrand und Wiese führt.

Ab 5. April:

~ SHAZ! USA 2019 132 min Regie: David F. Sandberg Mit: Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Djimon Hounsou www.warnerbros.de/kino/shazam.html; www.shazam-movie.net DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA057 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Ein neuer, letztlich aber doch auf eine lange Geschichte zurückblickender Comic-Held schickt sich an, das Mainstream-Kino zu erobern. Schon 1940 feierte er in den USA auf Papier seine Premiere. Nun gibt es eine große Kinoadaption. Es geht um einen 14 Jahre alten Buben namens Billy, der sich eines Tages über ganz besondere Kräfte freuen darf: Superkräfte, von einem Magier verliehen, mit denen Billy aber auch erst einmal klarkommen muss. „Shazam!“, entstanden unter der Ägide des Schweden David F. Sandberg, ist eine über zwei Stunden währende Abenteuergeschichte rund um Helden, unheimliche Monster und - nicht zuletzt - auch eine Geschichte über den Wert von Familie.

~ UNHEIMLICH PERFEKTE FREUNDE D 2019 92 min Regie: Marcus H. Rosenmüller Mit: Luis Vorbach, Jona Gaensslen, Margarita Broich, Marie Leuenberger, Serkan Kaya, Max von Thun www.unheimlichperfektefreunde.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA058 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Wie macht man ehrgeizige Eltern glücklich ohne sich anstrengen zu müssen? Die Lösung: ein Doppelgänger. In der Komödie „Unheimlich perfekte Freunde“ erweckt Fridolin sein Spiegelbild auf magische Weise zum Leben. Es ist genauso wie er selbst, nur perfekt. Das Beste daran: Das seltsame Wesen geht für ihn zur Schule und schreibt beste Noten. Fridolin hat nun viel Zeit zum Spielen. Auch sein Freund Emil holt sich so einen Doppelgänger. Bald merken die Kinder, dass die Spiegelbilder immer stärker werden und anfangen, sie aus ihrem eigenen Leben zu verdrängen. Sie wollen ihre Doppelgänger wieder loswerden, doch das ist gar nicht so leicht. Marcus H. Rosenmüller („Trautmann“) hat die Komödie inszeniert, mit Luis Vorbach in einer Doppelrolle als Fridolin und sein Spiegelbild. Mit dabei sind auch Margarita Broich und Max von Thun.

~ THE REMAINS - NACH DER ODYSSEE A 2019 90 min Regie: Nathalie Borgers www.thimfilm.at/Filmdetail/the-remains DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA059 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK UND UNTER APA060 EIN INTERVIEW MIT NATHALIE BORGERS VERSENDET ~ Es sind erschütternde Bilder und Statements, die Nathalie Borgers in ihrem neuen Dokumentarfilm „The Remains“ einfängt: Die belgische Filmemacherin blickt auf die Flüchtlingswelle der vergangenen Monate und Jahre - aber aus einer anderen Perspektive, als man es erwarten würde. Sie zeigt das, was nach dem Horror kommt. Etwa das Schicksal der Brüder Farzat und Imad, die so viele ihrer Angehörigen bei der Flucht über das Mittelmeer verloren haben und nun darum kämpfen, sie vom Grund des Meeres zu bergen. Ein schier aussichtsloses Unterfangen, wie es scheint. Die „Remains“, also die Überbleibsel umfassen aber auch Rettungswesten, die sich beispielsweise auf Lesbos türmen. Oder die vielen namenlosen Toten, die begraben werden müssen. Borgers fragt nicht nach den Gründen der Flucht, nicht nach politischen Verantwortlichen. Sie zeigt den Albtraum, wie er ist - schonungslos, aufwühlend und direkt.

~ BIRDS OF PASSAGE DK/D/CH/MEX/COL 2018 125 min Regie: Ciro Guerra, Cristina Gallego Mit: Jose Acosta, Carmina Martinez, Jhon Narvaez, Natalia Reyes http://verleih.polyfilm.at/Birds%20Of%20Passage/index.html DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA061 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ „Weißt du, warum man mich respektiert?“, heißt es an einer Stelle in diesem Film, „weil ich für meinen Clan und meine Familie zu allem fähig bin“. In seinem neuen Werk nimmt uns Ciro Guerra („Der Schamane und die Schlange“) mit ins Kolumbien der späten 1960er-Jahre. Zusammen mit Ko-Regisseurin Cristina Gallego berichtet der Kolumbianer davon, wie eine Familie des matriarchalisch geprägten Wayuu-Stammes den Grundstein für den Drogenhandel legt. „Birds of Passage“ war nicht nur der Eröffnungsfilm der Nebenreihe Quinzaine des Realisateurs beim Cannes Filmfestival 2018. Der 125-Minüter wurde auch von Kolumbien für den Oscar in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ eingereicht.

~ DIE KINDER DER TOTEN A 2018 92 min Regie: Kelly Copper, Pavol Liska (Nature Theater of Oklahoma) Mit: Andrea Maier, Greta Kostka, Klaus Unterrieder, Tamara Pregernigg, Lukas Eigl http://stadtkinowien.at/film/1097/ DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA062 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Elfriede Jelineks Monumentalroman „Die Kinder der Toten“ diente dem Nature Theatre of Oklahoma beim steirischen herbst 2017 als Vorlage für ein großes Projekt. Daraus ist nun die filmische Adaption an den Originalschauplätzen rund um die Kindheitsorte der Nobelpreisträgerin entstanden. Die beiden Regisseure Kelly Copper und Pavol Liska haben mit ihrem Super-8-Ferienfilm ohne Ton ein höchst eigenständiges, skurriles Werk aus der Obersteiermark geschaffen, in der die untoten Gespenster wiederauferstehen.

~ PROJEKT: ANTARKTIS (Kinotour) D 2018 101 min Regie: Tim David Müller-Zitzke, Michael Ginzburg, Dennis Vogt https://projektantarktis.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA063 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Drei deutsche Burschen haben den verrückten Lebenstraum, einmal im Leben die Antarktis mit eigenen Augen zu sehen und daraus dann einen Kinofilm zu machen. So viel sei verraten: Es gelingt den Dreien mit „Projekt: Antarktis“. Und dennoch ist das Vorhaben von zahlreichen Hindernissen gespickt. So ist ein Dokumentarfilm entstanden, der eine neue Form der Reisedokumentation feiert.