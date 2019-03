Börse Tokio schließt mit Kursgewinnen

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Freitag in einem durchwegs freundlichen asiatischen Umfeld höher geschlossen. Der Nikkei-225 Index zeigte sich mit plus 0,82 Prozent bei 21.205,81 Zählern. Der Topix Index gewann 0,56 Prozent auf 1.591,64 Einheiten. 1.173 Kursgewinnern standen 847 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 83 Titel.

Fortschritte in den US-chinesischen Handelsstreits dürfte die Marktteilnehmer in Fernost beflügelt haben. Vertreter der beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben am Freitag ihre Verhandlungen fortgesetzt. Beide Seiten zeigten sich optimistisch, machten aber keine detaillierten Angaben zum Stand der Gespräche.

Aktuelle Konjunkturdaten aus Tokio zeichneten hingegen ein durchwachsenes Bild. So stieg die japanische Industrieproduktion im Februar um 1,4 Prozent, während Analysten bloß mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet hatten. Gleichzeitig wurde allerdings der Rückgang für Jänner auf 3,4 Prozent revidiert. Zudem fiel das Umsatzwachstum im Einzelhandel mit 0,4 Prozent im Februar unerwartet schwach aus.

Unter den Einzelwerten sorgte zum Wochenschluss das Pharmaunternehmen Daiichi Sanky für Gesprächsstoff. Nach Abschluss einer Forschungsallianz mit dem britischen Branchenkollegen AstraZeneca kletterten die Daiichi-Aktien mit einem Plus von 15,91 Prozent an die Spitze des japanischen Leitindex.

Als größte Verlierer des Nikkei-225 gingen hingegen die Aktien des Anlagenbauers Chiyoda und des Autokonzerns Subaru mit einem Minus von 3,30 bzw. 2,72 Prozent ins Wochenende.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA109 2019-03-29/09:45