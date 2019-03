Golf: Wieder starker Start von Straka - Fünfter in Punta Cana

Punta Cana (APA) - Profigolfer Josef „Sepp“ Straka ist wieder einmal stark in ein PGA-Turnier gestartet. Nach einer 68er-Auftaktrunde liegt der gebürtige Wiener bei der Puntacana Championship in der Dominikanischen Republik auf Platz fünf, nur zwei Schläge hinter dem Spitzentrio. Das Turnier findet parallel zur Matchplay WGC der Top-64 in Texas statt, ist aber trotzdem mit 3 Mio. Dollar dotiert.

Longhitter Straka hat in seinem Rookie-Jahr auf der US-PGA-Tour zwei Mal das Feld nach der Startrunde sogar angeführt. Sowohl bei seinem Tour-Debüt vergangenen Oktober in Napa/Kalifornien als auch vergangene Woche in Palm Harbour/Florida war der Österreicher dann aber im Verlauf des Turnier deutlich zurückgefallen.