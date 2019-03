Wiener Börse (Eröffnung) - ATX kommt von Vortagesminus zurück

Wien (APA) - Die Wiener Börse ist am Freitag im Frühhandel von ihren Vortagesverlusten zurückgekommen. Brexit und Konjunkturdaten werden von den Anlegern weiterhin kritisch beobachtet. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.035,42 Punkten nach 3.020,87 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 14,55 Punkten bzw. 0,48 Prozent.

Brexit liegt weiterhin im Blick der Anleger. Am Freitag soll das Parlament ein drittes Mal über den von der Regierung ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU abstimmen. Ob das Unterhaus dieses Mal zustimmt, gilt als sehr fraglich.

Konjunkturseitig wurde bekannt, dass die heimischen Erzeugerpreise im produzierenden Bereich im Februar 2019 um 1,6 Prozent höher lagen als vor einem Jahr, der Erzeugerpreisindex für den Produzierenden Bereich (EPI 2015) erreichte 102,9 Punkte. Gegenüber dem Vormonat Jänner 2019 blieb der Index unverändert.

Am Nachmittag erhalten die Preisdaten aus den USA besondere Aufmerksamkeit. Das Inflationsmaß PCE spielt für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine große Rolle.

Bei den Einzelwerten stiegen die Polytec-Aktien trotzt schwacher Zahlenvorlage um 0,36 Prozent. Der Autozulieferer spürte im Jahr 2018 die Autoflaute. Weniger Ergebnis und Umsatz spiegeln sich in der geplanten Dividende wieder, die von 45 auf 40 Cent sinken soll. Bei der Hofübergabe von Konzernchef Friedrich Huemer an seinen Sohn zu Jahresbeginn 2019 war von einer „beachtlichen Dividende“ die Rede. Bis 2024 will das Hörschinger Unternehmen 240 Mio. Euro investieren, hieß es damals.

Hingegen ans Ende der Kurstafel fielen die Aktien von Andritz mit minus 2,42 Prozent. Auch die Papiere von Kapsch fielen um 1,50 Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.529,52 Zählern und damit um 0,44 Prozent oder 6,64 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 21 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und vier unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 280.530 (Vortag: 249.591) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,54 (7,01) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

