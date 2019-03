Fußball: Spanische Profi-Spiele im Sommer nur noch abends

Madrid (APA/dpa) - Die spanischen Fußballprofis und ihre Fans müssen demnächst in den Sommermonaten nicht mehr bei heißen Nachmittagstemperaturen in den Stadien schwitzen. Einem Beschluss des Fußballverbandes RFEF zufolge darf im Zeitraum vom 20. Mai bis zum 15. September keine Partie in den offiziellen Bewerben mehr vor 19.30 Uhr angepfiffen werden.

Es handle sich um einen „Schutzzeitraum aus gesundheitlichen Gründen“, hieß es in einer Verbandsmitteilung. Die Primera Division als höchste Spielklasse betrifft diese Regelung jedoch nur bedingt. Die Saison endet am 19. Mai. Die nächste Saison beginnt Ende August und wird dann schnell von einer Länderspielpause mit EM-Qualifikationspartien bis zum 10. September unterbrochen. Die Temperaturen erreichen vor allem im Juli und August in Spanien häufig die 40-Grad-Marke.