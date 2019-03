Europäische Pressestimmen zur ukrainischen Präsidentschaftswahl

Kiew (APA/dpa) - Am kommenden Sonntag können die Ukrainer unter 39 Kandidaten einen neuen Präsidenten wählen. Dazu schreiben die Tageszeitungen am Freitag:

„Den“ (Kiew):

„Und jetzt, nach fünf Jahren, stehen wir vor der Wahl. Einer schweren Wahl, denn in den 27 Jahren der Unabhängigkeit hat auf staatlicher Ebene sich niemand mit den Wählern beschäftigt. All diese Jahre haben die Bürger faktisch den Kampf oder die Absprachen des Oligarchen-Clansystems beobachtet. Im Ergebnis haben wir eine Kohorte alter Kandidaten, die ständig in der Politik waren und doch nicht die Spielregeln änderten. Und einen neuen, der absolut nicht bereit ist für den Präsidentenposten.“

„Rossijskaja Gaseta“ (Moskau):

„An sich stellt sich die Frage, wer es in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine schafft. Und selbst der Name des Siegers der für den 21. April geplanten Abstimmung verliert schon jetzt an Relevanz und ist nur noch von formalem Interesse. Der gesamte Verlauf des Wahlkampfs und der damit verbundene soziologische Blick aufs Land zeigt die katastrophale Spaltung der ohnehin brüchigen Gesellschaft in der Ukraine, den Verlust ihrer Orientierung und Zukunftsvision, vor allem einer „europäischen“.

Keiner der drei „Gewinner“ sieht aus wie jemand, der fähig ist und vor allem danach brennt, die Fehler und Verbrechen der Vorgänger zu korrigieren. Und deshalb ist es an der Zeit, zu wetten, wie schnell - in einem Jahr, in zwei oder am Ende der Legislaturperiode - der neue Präsident die wütende Menschenmengen vom Fenster seines Wohnsitzes aus sehen und das sakramentale „Schande!“ und „Raus!“ hören wird.“