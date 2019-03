Sieben Tage Kultur - Die Woche 01.04. bis 07.04.

Wien (APA) - Der Frühling macht sich nicht nur langsam am Wetter bemerkbar, sondern auch durch zahlreiche Spielplanpräsentationen und Ausblicke auf Kommendes. So präsentieren unter anderem die Wiener Staatsoper, das Theater an der Wien oder die Landestheater Tirol und Vorarlberg ihre Pläne.

Die Woche startet am Montag mit der Jahrespressekonferenz des ORF Radio Symphonieorchesters (RSO), in deren Rahmen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger und RSO-Intendant Christoph Becher die Saison zum 50-Jahr-Jubiläum unter der neuen Chefdirigentin Marin Alsop präsentieren. Abends eröffnet im Stadtkino im Künstlerhaus das 21. Festival du Film Francophone mit Louis Garrels „L‘homme fidele“. Bis zum 11. April sind im Votiv Kino 29 Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme zu sehen.

„Alle meine Künste“ nennt Arik Brauer, der kürzlich seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, seine neue Ausstellung im Jüdischen Museum Wien, in der die verschiedenen Facetten seines Lebens und seiner Arbeit beleuchtet werden. Im ORF-Radiokulturhaus stellt Jeunesse-Leiterin Antonia Grüner das Programm der kommenden Jubiläumssaison anlässlich des 70. Geburtstags des Musikveranstalters vor. Das Kosmos Theater lädt abends schließlich zur Premiere der Österreichischen Erstaufführung von Magdalena Schrefels „Sprengkörperballade“ in der Regie von Claudia Bossard.

Auch am Mittwoch steht der Blick in die Zukunft im Zentrum, wenn die Staatsoper unter ihrem Direktor Dominique Meyer dessen letzte Spielzeit präsentiert. Aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums der Unterzeichnung des Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtvertrags der beiden Monarchien Japan und Österreich-Ungarn zeigt das Weltmuseum Wien unter dem Titel „Die Eleganz der Hosokawa“ eine Ausstellung aus der Sammlung der Familie. Mit ihrem neuen Album „From Gas to Solid / you are my friend“ gastiert Soap & Skin alias Anja Plaschg abends im Konzerthaus.

Die Seefestspiele Mörbisch sind am Donnerstag mit ihrer Vorschau dran und geben einen Ausblick auf die heurige Produktion von Franz Lehars „Das Land des Lächelns“ in der Regie von Leonard C. Prinsloo (11. Juli bis 24. August). Auch die am 24. und 25. Mai stattfindenden „Architekturtage 2019“ geben eine Vorschau auf ihr Programm. In Graz wiederum findet die Präsentation des Sound and Vision Festivals „Klanglicht“ statt, das heuer von 21. bis 23. April in der Grazer Innenstadt zum Staunen einlädt. In Amsterdam lädt das Stedelijk Museum zur Retrospektive „Maria Lassnig - Ways of Being“. Die Schau wandert im Herbst nach Österreich und ist ab 6. September in der Wiener Albertina zu sehen.

Nach der Eröffnung der neuen Sammlungspräsentation legt das Leopold Museum am Freitag mit „Oskar Kokoschka - Expressionist, Migrant, Europäer“ nach, das Theater an der Wien wartet mit einem Ausblick auf die Spielzeit 2019/20 auf, mit dabei sind neben Intendant Roland Geyer auch Amelie Niermeyer und Nikolaus Habjan. Den neuen Spielplan präsentiert auch das Lehar Festival Bad Ischl (ab 13. Juli), in Bregenz blickt man im Vorarlberger Landestheater ebenfalls auf die Produktionen ab Herbst, selbiges tun auch die Kollegen in Tirol.

Das Wochenende bringt einerseits die Volksopern-Premiere „Meine Schwester und ich“ von Ralph Benatzky in der Regie des Hausherrn Robert Meyer (Dirigent: Guido Mancusi), im Landestheater Linz feiert das Musical „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ seine Uraufführung. Amy Macdonald bildet schließlich mit ihrem Konzert im Gasometer den Wochenabschluss.

~

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Montag, 01. April 2019

WIEN * 10:00 KI Jahres-PK ORF-Radio-Symphonieorchester (RSO) mit

MI Chefdirigentin Alsop, Intendant Becher, ORF-GD

Wrabetz, ORF-HD Eigensperger

(ORF-RadioCafe, 4., Argentinierstraße 30a) * 19:00 KI Eröffnung „21. Festival du Film Francophone“ mit

Vorführung „L‘homme fidele“ von Louis Garrel (nur

mit Einladung)

(Stadtkino im Künstlerhaus, 1., Akademiestraße 13)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 02. April 2019

WIEN * 10:30 KI Presseführung Ausstellung „Arik Brauer - Alle

meine Künste“ - in Anwesenheit von Brauer

(Anmeldung erforderlich)

(bis 20.10.)

(Jüdisches Museum, 1., Dorotheergasse 11) * 10:30 KI PK Jeunesse „70 Jahre Jeunesse - Jubiläumssaison

2019/2020“ mit künstl. Leiterin Grüner, kfm.

Leiterin Jachim (Anmeldung erforderlich)

(ORF-RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a) - 20:00 KI Premiere „Sprengkörperballade“ von Magdalena

Schrefel

(ÖEA)

(Kosmos Theater, 7., Siebensterngasse 42)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 03. April 2019

WIEN * 10:00 KI Presseführung Ausstellung „Die Eleganz der

Hosokawa - Tradition einer Samurai-Familie“

18:30 Eröffnung mit u.a. KHM-GD Haag, japanischem

Botschafter Koinuma, Familienoberhaupt Morihiro

Hosokawa (Nur mit Einladung) (Anmeldung

erforderlich)

(bis 16.7.)

(Weltmuseum Wien, 1., Heldenplatz) * 10:30 KI PK Staatsoper „Spielzeit 2019/2020“ (Anmeldung

erforderlich)

(Staatsoper, Gustav-Mahler-Saal, 1., Opernring 2) - 15:00 KI Kulturausschuss des Nationalrates

II (Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, 1.,

Heldenplatz) - 20:00 KI Premiere „Die Ratten“ von Bernd Liepold-Mosser

nach Gerhart Hauptmann

(TAG - Theater an der Gumpendorfer Straße, 6.,

Gumpendorfer Straße 67) * 21:00 KI Konzert Soap&Skin

(Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20)

SALZBURG Salzburg - 11:00 KI PK „Programm 12. Literaturfest Salzburg“

(Hotel Blaue Gans, Getreidegasse 41-43)

VORARLBERG Bregenz * 16:00 KI Bregenzer Festspiele: Richtfest zum Rigoletto-

Bühnenbild auf der Seebühne mit u.a. Intendantin

Sobotka

(Festspielhaus Bregenz, Platz der Wiener

Symphoniker 1)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 04. April 2019

WIEN - 10:00 KI PK „Architekturtage 2019“ (24./25.5.) mit Pendl,

Kühn (Verein Architekturtage), Gf Feller

(Architekturstiftung Österreich) (Anmeldung

erforderlich)

(TU Wien, Prechtlsaal, 4., Karlsplatz 13) - 10:30 KI Programmpräsentation Seefestspiele Mörbisch „Das

Land des Lächelns“ mit u.a. burgenländischem LH

Doskozil (SPÖ), künstl. Dir. Edelmann, Dirigent

Rösner (Anmeldung erforderlich)

(Waggon 31, 2., Riesenradplatz 2) - 20:30 KI Premiere „Waisen“ von Dennis Kelly

Regie: Christina Gegenbauer

(Burgtheater, Vestibül, 1., Universitätsring 2)

STEIERMARK Graz * 09:00 KI PK „Programm ‚Klanglicht - The Festival Of Sound

CI And Vision‘ vom 21.-23.4. in der Grazer

Innenstadt“ mit LR Drexler, StR Riegler (ÖVP), GF

Rinner (Bühnen Graz), Festivalkuratorin Lill

(3.3. am Abend PK in Wien)

(Freiblick by Eckstein im Kastner & Öhler-Haus,

(Zugang über Lift Badgasse), Sackstraße 7-13)

NIEDERLANDE Amsterdam * 10:00 KI Presseführung Ausstellung „Maria Lassnig - Ways Of

Being“ mit u.a. Peter Pakesch (Dir. Maria Lassnig

Foundation)

(bis 11.8.)

(Stedelijk Museum Amsterdam, Museumplein 10)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 05. April 2019

WIEN * 10:00 KI Presseführung Ausstellung „Oskar Kokoschka -

Expressionist, Migrant, Europäer“

19:00 Eröffnung mit u.a. Nationalrats-Präs.

Sobotka

(bis 8.7.)

(Leopold Museum, 7., Museumsplatz 1) * 10:00 KI PK Theater an der Wien „Spielplan-Präsentation

2019/20“ mit Intendant Geyer, VBW-Gf Patay,

Regisseurin Amelie Niermeyer, Nikolaus Habjan

(Anmeldung erforderlich)

(Theater an der Wien, 6., Linke Wienzeile 6) - 18:00 KI Foto Wien: Preisverleihung „So schön ist Wien - So

schön ist der Gemeindebau“

(Postsparkasse, Festivalzentrale Foto Wien, 1.,

Georg Coch Platz 2) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Hermann Nitsch und Julian

Schnabel“ mit Nitsch, Schnabel

(bis 10.8.)

(Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, 1.,

Seilerstätte 7) - 19:30 KI Premiere Tanzquartier „Private Song“ von Alexandra

Bachzetsis

(ÖEA)

(MuseumsQuartier, Halle G, 7., Museumsplatz 1)

OBERÖSTERREICH Linz * 10:00 KI PK Lehar Festival Bad Ischl

„Spielplanpräsentation“ mit u.a. Intendant

Enzinger, Festival-Präs. Bgm. Heide (SPÖ)

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31)

SALZBURG Salzburg * 12:30 KI Presseführung Ausstellungen „Menschenbilder -

Neuankäufe der Fotosammlung des Bundes“ und „Sonne

halt!“

(bis 16.6. bzw. 17.11.)

(Museum der Moderne Rupertinum, Wiener-

Philharmoniker-Gasse 9)

TIROL Innsbruck * 10:00 KI PK Tiroler Landestheater (TLT)

„Spielplanpräsentation 2019.20“ u.a. mit Intendant

Reitmeier, gf. kaufmännischem Dir. Lutz, Operndir.

Wolff

(Tiroler Landestheater, Foyer Großes Haus, Rennweg

2)

VORARLBERG Bregenz * 09:30 KI PK Landestheater Vorarlberg „Spielplanpräsentation

2019/20“

(Landestheater Vorarlberg, Seestraße 2)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Samstag, 06. April 2019

WIEN - 15:30 KI Konzert Wiener Philharmoniker, Albena Danailova,

Tamas Varga, Rudolf Buchbinder; Dirigent: Andris

Nelsons - Werke von Beethoven

(Musikverein, 1., Musikvereinsplatz 1) * 19:00 KI Premiere „Meine Schwester und ich“ von Ralph

Benatzky;

Regie: Robert Meyer; Dirigent: Guido Mancusi

(Volksoper, 9., Währinger Straße 78)

OBERÖSTERREICH Linz * 19:30 KI Musical-Premiere „Der Hase mit den Bernsteinaugen“

von Thomas Zaufke/Henry Mason

(UA)

(Landestheater Linz, Schauspielhaus, Promenade 39)

--------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Sonntag, 07. April 2019

WIEN - 20:00 KI Konzert Amy Macdonald

(Veranstalter: Barracuda Music)

(Planet.tt Bank Austria Halle im Gasometer, 11.,

Guglgasse 9) ~