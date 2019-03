Traktorgespann stürzte 2 - 34-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Altenmarkt a. d. Triesting (APA) - Der bei einem Unfall am Donnerstag in Altenmarkt an der Triesting verletzte Lenker ist laut Polizei 34 Jahre alt. Der Mann war gegen 22.00 Uhr in seinem Heimatbezirk Baden mit dem Traktorgespann in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und in ein Bachbett gekippt. Eine Viertelstunde später alarmierte ein Lenker die Helfer. Der 34-Jährige wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.