Sieben Tage Außenpolitik - Die Woche 01.04. bis 07.04.

Wien (APA) - Wäre alles so verlaufen, wie es die Brexiteers Boris Johnson oder Nigel Farage den EU-müden Briten weisgemacht haben, wäre Großbritannien in der kommenden Woche nicht mehr EU-Mitglied. Doch es kam bekanntlich anders. Die Frage, ob und wann und wie Großbritannien die Europäische Union verlassen soll, bleibt weiter aktuell.

Nun drängt die Zeit: Die britische Premierministerin Theresa May wollte am heutige Freitag mit einem abgespeckten Brexit-Vertrag die Zustimmung des Unterhauses für den Austritt aus der Europäischen Union erreichen. Sollte das Brexit-Abkommen bis zum Abend nicht angenommen sein, muss May eine Verlängerung über den 22. Mai hinaus beantragen, wodurch Großbritannien aber zumindest an den EU-Wahlen teilnehmen und vermutlich auch weitere Zugeständnisse machen müsste, um die Zustimmung der EU zu erhalten. Andernfalls droht Großbritannien schon am 12. April ein Austritt ohne Abkommen.

Der Brexit oder eben Nicht-Brexit könnte also auch Auswirkungen auf die EU-Wahlen im Mai haben. EU-Ratspräsident Donald Tusk plädierte jüngst eindringlich dafür, Großbritannien an der Europawahl teilnehmen zu lassen, wenn eine längere Verlängerung der Brexit-Frist notwendig wäre. Einige im EU-Parlament würden dies für schädlich halten, aber „so eine Denkweise ist nicht akzeptabel“, betonte Tusk im Europaparlament in Straßburg. Tusk betonte, man könne sechs Millionen Briten, die eine Petition für den Verbleib ihres Landes in der EU unterzeichnet haben, nicht im Stich lassen. Diese Menschen müssten auch vom Europaparlament vertreten werden, „denn sie sind Europäer“.

Der tschechische Präsident Milos Zeman wird am nächsten Mittwoch, 3. April, von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg empfangen. Österreich ist das letzte Nachbarland, das Zeman nach seiner Wiederwahl im Jänner 2018 besucht, wie dessen Sprecher Jiri Ovcacek unlängst erklärte. Zeman wird sich laut tschechischer Präsidentschaftskanzlei von 2. bis 4. April in Wien aufhalten. Am 4. April ist auch ein Treffen mit Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) geplant. Zeman hatte Hofer im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gegen Van der Bellen unterstützt und demonstrativ auf der Prager Burg empfangen.

Zeman wird von zwei Ministern nach Wien begleitet: Verkehrsminister Dan Tok und Wirtschaftsministerin Marta Novakova. Auf dem Programm steht am 3. April außerdem ein Österreichisch-Tschechisches Wirtschaftsforum, an dem außer den beiden Staatsoberhäuptern auch die Präsidenten der beiden Wirtschaftskammern, Harald Mahrer und Vladimir Dlouhy, teilnehmen werden. Inhaltlich wird es beim Gespräch zwischen Van der Bellen und Zeman um die bilateralen Beziehungen und EU-Themen gehen. Unterschiedliche Ansichten gibt s beim Thema Atomkraft. Tschechien plant den Ausbau der beiden grenznahen Atomkraftwerke Temelin und Dukovany. Temelin wurde in Zemans Amtszeit als Regierungschef von 1998 bis 2002 in Betrieb genommen. Einigkeit dagegen gibt es in der Frage der Verkehrsverbindungen zwischen Österreich und Tschechien. Beide Länder erachten einen Ausbau als wichtig.

Van der Bellen hatte Zeman im Juni 2017 besucht. Damals waren die beiden Staatsoberhäupter bemüht, trotz offensichtlich unterschiedlicher Ansichten in vielen Bereichen die Gemeinsamkeiten zu betonen. Das Treffen der beiden Präsidenten war vor allem auf persönlicher Ebene heikel: Zeman hatte im Präsidentschaftswahlkampf über den ehemaligen Bundessprecher der Grünen gesagt: „Ich mag die Grünen nicht.“ Nach dem Treffen auf der Prager Burg wurde Zeman gefragt, ob ihm Van der Bellen nun sympathischer geworden ist. „Zweifellos ja“, antwortete Zeman. Im Gespräch hätten die beiden Politiker viele Themen gefunden, in denen sie übereinstimmen würden. Die Gemeinsamkeiten der beiden Staatsoberhäupter beschrieb Zeman launig mit den Wort: „Wir sind beide 1944 geboren und - das schätze ich besonders - wir sind beide Kettenraucher.“

Brasiliens nationalkonservativer Präsident Jair Bolsonaro weilt Anfang der Woche in Israel. Der Besuch kann auch als Wahlkampfhilfe für den durch Korruptionsvorwürfe in der Kritik stehenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gesehen werden. Zwischen den beiden Politikern gibt es enge Verbindungen. So war Netanyahu bei der Amtseinführung Bolsonaros anwesend, beide hatten mehrfach ihre inhaltlichen Übereinstimmungen betont. Zuletzt hatte sich auch der Nahost-Konflikt wieder zugespitzt. Palästinensische Raketenangriffe beantwortete Israels Armee mit Luftschlägen. Dabei gab es laut palästinensischen Angaben auch mehrere Tote.

Nach dem rechtsextremistischen Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland werden weiterhin etwaige Verbindungen des mutmaßliche Christchurch-Attentäter nach Österreich ermittelt. Dieser hatte Anfang 2018 eine Spende in Höhe von rund 1.500 Euro an den Chef der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), Martin Sellner, überwiesen. Dies hat nun zu einer Hausdurchsuchung bei Sellner geführt. In diesem Zusammenhang könnte auch die Diskussion über Verbindungen der FPÖ zu den Identitäten weitergehen. Zwar sieht die FPÖ selbst solche nicht. Kritiker weisen aber darauf hin, dass etwa der aktuelle Innenminister 2016 an einem rechten Kongress in Linz teilgenommen hatte, an dem unter anderen die Identitäten als „Aussteller“ aufgetreten waren.

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

~ Montag, 01. April 2019 ISRAEL Jerusalem Brasilianischer Präsident Bolsonaro in Israel (geplant) (31.03. - 03.04.) NATO Brüssel 13:30 PK NATO-Generalsekretär Stoltenberg zum Außenministertreffen in Washington UNO New York Deutschland übernimmt Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat Dienstag, 02. April 2019 WIEN 17:30 Veranstaltung Karl-Renner-Institut (RI), SPÖ Hietzing „Begegnung mit Jean Ziegler“ (Anmeldung erforderlich) 18:00 Begrüßung 18:10 Gespräch mit Jean Ziegler auf der Bühne 19:15 Überreichung der Otto-Bauer-Plakette 19:30 Jean Ziegler signiert seine Werke am Büchertisch (Kardinal-König-Haus, 13., Kardinal-König-Platz 3)

ISRAEL Jerusalem Brasilianischer Präsident Bolsonaro in Israel (geplant) (31.03. - 03.04.) NORDMAZEDONIEN Skopje Griechischer Ministerpräsident Tsipras in Nordmazedonien USA Washington NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei US-Präsident Trump Mittwoch, 03. April 2019 WIEN Tschechischer Präsident Zeman in Österreich 10:00 Begrüßung durch Bundespräsident Van der Bellen - Empfang mit militärischen Ehren (Foto- und Filmmöglichkeit; Einlass und Sicherheitscheck über die Österreichische Präsidentschaftskanzlei von 09:00 bis 09:45) anschl. gemeinsamer Fototermin der beiden Präsidentenpaare (Präsidentschaftskanzlei, Maria-Theresien-Zimmer) (Ballhausplatz, 1.) 10:25 Gespräch Van der Bellen/Zeman (Foto- und Filmmöglichkeit zu Beginn) 11:30 PG (Präsidentschaftskanzlei, 1., Ballhausplatz, Hofburg, Leopoldinischer Trakt) 15:40 Teilnahme am Österreichisch-Tschechischen Wirtschaftsforum Begrüßung durch WKÖ-Präsident Mahrer und Dlouhy, Präsident der Wirtschaftskammer Tschechien) Rede Bundespräsident Van der Bellen Rede von Präsident Zeman (Foto- und Filmmöglichkeit) (WKÖ, Skylounge, 4., Wiedner Hauptstraße 63) ISRAEL Jerusalem Brasilianischer Präsident Bolsonaro in Israel (geplant) (31.03. - 03.04.) SALOMONEN Honiara Parlamentswahlen auf den Salomonen USA Washington Treffen der NATO-Außenminister (3.-4.4.) Donnerstag, 04. April 2019 WIEN 09:00 Internationales Symposium ÖAW „Global Sustainable Development Goals in a Mediatized World“ mit u.a. Präs. Zeilinger (ÖAW), Min. Faßmann, Ban Ki-moon (Anmeldung erforderlich) https://www.oeaw.ac.at/sustainable-development2019/ (ÖAW, 1., Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2)

NATO Brüssel 70. Jahrestag der Gründung der NATO USA Washington Treffen der NATO-Außenminister (3.-4.4.) WELTWEIT Internationaler Tag zur Aufklärung über Minengefahr und zur Unterstützung von Antiminenprogrammen Freitag, 05. April 2019 WIEN 09:00 Internationales Symposium ÖAW „Global Sustainable Development Goals in a Mediatized World“ mit u.a. Präs. Zeilinger (ÖAW), Min. Faßmann, Ban Ki-moon (Anmeldung erforderlich) https://www.oeaw.ac.at/sustainable-development2019/ (ÖAW, 1., Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2)

FRANKREICH Dinard G-7-Außenministertreffen zur Vorbereitung auf G-7-Gipfel in Biarritz im August (5.-6.4.) NEUSEELAND Christchurch Attentäter von Christchurch muss sich vor Gericht wegen Mordes verantworten SERBIEN Belgrad Urteil im Prozess um den Mord an dem regierungskritischen Journalisten Curuvija 1999 Samstag, 06. April 2019 FRANKREICH Dinard G-7-Außenministertreffen zur Vorbereitung auf G-7-Gipfel in Biarritz im August (5.-6.4.) MALEDIVEN Male Parlamentswahlen auf den Malediven RUANDA Kigali 25. Jahrestag des Beginns des Völkermords in Ruanda UKRAINE Donezk 5. Jahrestag der Übernahme der Regionalverwaltung in Donezk durch prorussische Separatisten Sonntag, 07. April 2019 ANDORRA Andorra la Vella Parlamentswahlen in Andorra JAPAN Tokio Gouverneurs- und Lokalwahlen in Japan ~