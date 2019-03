Washington erlaubt Firmen Arbeit an 6 Atomprojekten in Saudi-Arabien

Washington (APA/AFP) - Die US-Regierung hat einheimischen Unternehmen die Arbeit an mehreren Atomprojekten in Saudi-Arabien genehmigt. Die Regierung von Präsident Donald Trump habe sechs Anträgen für Grundlagenprojekte im Nuklearbereich in Saudi-Arabien sowie zwei weitere in Jordanien stattgegeben, sagte Energieminister Rick Perry am Donnerstag bei einer Anhörung vor dem Senat.

Perry trat Befürchtungen der oppositionellen Demokraten entgegen, Riad könne nach Atomwaffen streben. Die Regierung werde darauf achten, dass Saudi-Arabien die Brennelemente der zivilen Atomkraft nicht zur Herstellung von Atomwaffen verwende, sagte Perry. Sollten die USA nicht als Partner bereitstehen, würden sich Saudi-Arabien und Jordanien für ihre zivilen Nuklearprojekte an Russland oder China wenden, rechtfertigte er die Entscheidung. Moskau und Peking hätten jedoch keinerlei Interesse an der Nichtverbreitung von Atomwaffen.

Die Demokraten warnten dagegen, dass mit Saudi-Arabien kein Abkommen besteht, in dem sich das Land zu einer ausschließlich friedlichen Nutzung von Atomkraft verpflichtet. Rechtlich dürfen US-Unternehmen Nukleartechnologien nur in Länder mit einem entsprechenden Abkommen ausführen.

US-Präsident Donald Trump hält trotz der Ermordung des Journalisten und Regimekritikers Jamal Khashoggi im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul im Oktober an einer engen Allianz mit Riad fest. Türkische Ermittler oder auch die CIA haben Vorwürfe gegen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman erhoben, in das Verbrechen verwickelt zu sein. Trump stößt mit seiner Haltung auch in der eigenen Republikanischen Partei auf Widerspruch.