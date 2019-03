Linzer Aktenaffäre - Opposition greift Stadtchef frontal Luger an

Linz (APA) - Nach der Präsentation des Rechnungshofberichts zur Linzer Aktenaffäre hat die Opposition heftige Kritik an Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) geübt: „Unser Vertrauen in die Kompetenz des Bürgermeisters den Magistrat zu managen ist beschränkt“, so ÖVP-Klubobmann Martin Hajart sowie die Gemeinderäte Ursula Roschger (Grüne) und Felix Eypeltauer (NEOS) in einer gemeinsamen Aussendung am Freitag.

Der RH-Bericht sei noch deutlicher ausgefallen als der Linzer Kontrollamtsbericht und bestätige, dass Luger „nicht auf Warnungen, Hilferufe und latente Probleme“ in der zuständigen Abteilung reagiert habe, so die selbst ernannte „Aufklärer-Allianz“, die „ein klassisches Beispiel für Missmanagement“ sieht. Luger habe das direkt zu verantworten. Bereits am Montag werde sich der Kontrollausschuss, dem Eypeltauer und Roschger vorstehen, wieder mit der Causa auseinandersetzen.

Hajart geht sogar noch etwas weiter als seine Grünen und pinken Kollegen: „Der Rechnungshofbericht spricht eine eindeutige Sprache des politischen Versagens. Wir werden uns als ÖVP nun mit den Details des Berichtes auseinandersetzen und alles Weitere in den nächsten Tagen bekannt geben.“