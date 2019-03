Formel 1: Hamilton zu Rassismus gegen Fußballteam: „Wirklich traurig“

Sakhir (APA/Reuters/dpa) - Der Fall von rassistischen Beleidigungen gegen Englands Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling lässt auch Lewis Hamilton keine Ruhe. Am Rande des Formel-1-Rennens in Bahrain sagte der ebenfalls dunkelhäutige, fünffache Weltmeister: „Rassismus ist noch immer ein echtes Problem, was wirklich traurig ist. So etwas sollte nirgendwo passieren.“

Hamilton empfahl dringend klare Reaktionen. „Es muss gehandelt werden, und Menschen sollten da entschiedener sein“, mahnte der Brite.