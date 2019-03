Panzerfaust in Steiermark gefunden - Entminungsdienst sprengte Relikt

Albersdorf-Prebuch (APA) - Eine in einem Bachbett im oststeirischen Bezirk Weiz gefundene deutsche Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstagnachmittag vom Entminungsdienst noch an Ort und Stelle gesprengt worden. Ein Spaziergänger hatte die Waffe entdeckt und die Behörden verständigt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Der 39-Jährige hatte das Kriegsrelikt gegen 11.00 Uhr in einem Bachbett neben einer Firma in Albersdorf gefunden. Da es sich dabei um einen Blindgänger handelte, entschloss sich der Entminungsdienst des Bundesheeres, um 13.30 Uhr am Fundort eine kontrollierte Sprengung durchzuführen. Durch die Sprengung wurden weder Personen oder Tiere gefährdet noch kam es zu Sachschäden. Bei der Panzerfaust handelte es sich um eine tragbare Panzerabwehrwaffe mit einer rund drei Kilogramm schweren Hohlladungsgranate mit rund eineinhalb Kilogramm Sprengstoff.