EZB-Direktor - Kreditvergabe im Euroraum „voll funktionsfähig“

Frankfurt (APA/Reuters) - Die Kreditvergabe im Euroraum ist EZB-Direktor Benoit Coeure zufolge als wichtiges Vehikel der Geldpolitik inzwischen wieder voll funktionsfähig. Während der Euro-Krise sei es dagegen noch in großen Teilen der Eurozone zu Verzerrungen gekommen, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsgremiums der Europäischen Zentralbank am Freitag auf einer Konferenz in Paris laut Redetext.

Um das Erreichte zu bewahren, habe die EZB unlängst eine neue Serie großer Geldspritzen für Geschäftsbanken beschlossen. Auf die jüngste Diskussion um Negativzinsen unter Notenbankern ging der Franzose in seiner Rede nicht näher ein.

Die EZB hatte auf ihrer Zinssitzung im März beschlossen, eine neue Serie günstiger Langfristkredite für Geldhäuser aufzulegen. Mit den Geldspritzen, die in der Fachwelt „TLTRO“ genannt werden, will sie die Institute anregen, mehr Darlehen an die Wirtschaft zu vergeben. Noch stehen allerdings nicht alle Konditionen der neuen Großkredite fest.

Ceoure erneuerte außerdem den Aufruf an die Politik, Fortschritte bei der Vollendung der Bankenunion und bei der Errichtung der Kapitalmarktunion in Europa zu erzielen. Die europäische Einlagensicherung (EDIS) als wichtiges Kernstück der Bankenunion kommt schon seit längerem nicht vom Fleck. Sie ist insbesondere in Deutschland unbeliebt, da befürchtet wird, hiesige Sparer könnten bei Problemen von Geldhäusern in Südeuropa in die Haftung genommen werden.

~ WEB http://www.ecb.int ~ APA242 2019-03-29/11:49