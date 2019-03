Besuch im Schockraum: Wiener KH Nord lädt zum Tag der offenen Tür

Wien (APA) - Am 6. April ist es so weit: Das Wiener Krankenhaus Nord - das künftig unter „Klinik Floridsdorf“ firmieren wird - sperrt auf. Zum Auftakt werden jedoch nicht Patienten, sondern interessierte Besucher im Rahmen eines Tags der offenen Tür empfangen. Dafür, dass das Eingangsportal passierbar ist, sorgt niemand geringerer als Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Er wird persönlich die Türen zum Krankenhaus öffnen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die Vorstandsmitglieder des Krankenanstaltenverbunds sind an diesem Tag mit dabei. Die Wiener Bevölkerung ist eingeladen, sich vor der Inbetriebnahme ein Bild vom Haus an der Brünner Straße zu machen - das zuletzt eher aufgrund von Kostenüberschreitungen und Bauverzögerungen medial präsent war.

Der Auftakt zum Besuchertag erfolgt um 10.00 Uhr. Angekündigt werden musikalische Live-Acts, ein kulinarisches Angebot an diversen Gastronomieständen sowie ein umfangreiches Info-Programm. So wird es beispielsweise Vorträge vom künftigen medizinischen und pflegerischen Personal zu Themen wie Darmgesundheit, Herzgesundheit oder Personalisierte Medizin geben.

Bei den Rundgängen durchs Spital können zudem etwa das Notfallzentrum mit dem Schockraum, die Tageskliniken und Ambulanzen, die Geburtenstation mit den Kreissälen sowie einige der insgesamt 800 Patientenzimmer begutachtet werden. Eine Begehung der Dachgärten ist ebenso möglich. Gesundheitsbewusste können auch ihre körperliche Fitness checken lassen.

Nach dem Tag der offenen Tür schließt das Großspital seine Pforten wieder - bis im Juni die ersten Patienten aufgenommen werden. Der klinische Testbetrieb startet aber bereits am 8. April. Dabei werden auch Personen das Haus bevölkern, die Kranke mimen.