Wifo/IHS - Löger mahnt Budgetdisziplin ein, Wimmer will höheren KV

Wien (APA) - Dass die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS heuer von einem spürbar schwächeren Wirtschaftswachstum ausgehen nahm heute Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) zum Anlass, um von allen Ressorts Budgetdisziplin einzufordern.

„Wir halten sowohl in diesem als auch in den Folgejahren an unseren Budgetzielen fest. Die nach unten revidierten Wachstumsaussichten erfordern jedoch eine strengere Hand im Budgetvollzug“, so Löger. Konjunkturstütze werde die Inlandsnachfrage sein, die durch eine geringe Arbeitslosigkeit und hohe Lohnrunden unterstützt wird, so der Minister.

Genau hier hakt die Gewerkschaft Pro-Ge ein. „Gute Lohnabschlüsse sind essentiell, um ein solides Wirtschaftswachstum zu garantieren“, so der Bundesvorsitzende Rainer Wimmer. Die hohe Inlandsnachfrage sei auch ein Erfolg der Gewerkschaften, „die im Herbst für ein ordentliches Plus auf den Lohnzetteln gesorgt haben“, betonte Wimmer.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sieht wiederum, wie Löger, die Regierung als Helfer bei der guten Inlandsnachfrage. „Gestützt wird die Konjunktur vor allem vom privaten Konsum, der maßgeblich vom Familienbonus profitiert“, so die Ministerin.

Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer, Karlheinz Kopf, appellierte angesichts einer nachlassenden Konjunktur für eine Entlastung der Unternehmen. „Hier geht es nicht nur um eine Tarifreform bei der Lohn- und Einkommenssteuer, welche die Inlandsnachfrage ankurbeln könnte. Für die Betriebe ist auch eine sehr deutlich spürbare Senkung der Körperschaftsteuer nötig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine finanzielle Entlastung der Unternehmen ist der beste Anreiz für neue Investitionen, die wieder zu Innovation und Beschäftigung führen“, so Kopf. Ein wirksamer antizyklischer Investitionsanreiz wäre aus Sicht der Wirtschaft die Einführung eines 20-prozentigen Investitionsfreibetrags.