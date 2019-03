Brexit - Labour: Mays Rücktrittsangebot macht Zustimmung schwerer

London (APA/Reuters) - Die britische Regierung will diesen Freitag im Parlament über einen Teil des Brexit-Pakets abstimmen lassen, das Premierministerin Theresa May und die EU ausgehandelt haben. Mays zuvor gemachtes Rücktrittsangebot erschwert es laut der Labour-Abgeordneten Lisa Nandy ihrer Partei, der Brexit-Vereinbarung zuzustimmen. „Ich weiß nicht, ob ich zusammen mit der Regierung stimmen kann.“

Das erklärte die Abgeordnete im Unterhaus. Dieses soll sein Votum über den Ausstiegsvertrag abgeben, jedoch nicht über die dazugehörige politische Erklärung über die künftigen Beziehungen. Die Debatte hat am Morgen begonnen, das Votum wird für 15.30 Uhr (MEZ) erwartet. Es folgend wichtige Entwicklungen des Tages:

Eine Zustimmung des Unterhauses zur Brexit-Vereinbarung würde nach den Worten des Brexit-Unterhändlers der EU, Michel Barnier, einen Aufschub des Austritts bis zum 22. Mai gewährleisten. Sollten die Abgeordneten ablehnen, dann würde Großbritannien nach Auffassung der EU entweder kurz nach dem 12. April ohne Vereinbarung ausscheiden oder wäre gezwungen, die EU um einen anderen Brexit-Termin bitten müssen. Diesmal wäre der Aufschub aber lang, schreibt Barnier auf Twitter.

Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar besucht am Dienstag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, um mit ihm über die jüngste Brexit-Entwicklung zu beraten. Die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland ist einer der größten Streitpunkte beim geplanten EU-Austritt des Vereinigten Königreiches. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Donnerstag nach Irland, um mit Regierungschef Leo Varadkar über den Brexit zu beraten. Das teilt eine Regierungssprecherin in Berlin mit.

Der Rechtsberater der Regierung, Geoffrey Cox, drängt die Abgeordneten, der Austrittsvereinbarung der Regierung mit der EU an diesem Freitag zuzustimmen. Es sei ihre letzte Gelegenheit sicherzustellen, dass der Brexit bis zum 12. April verschoben wird, sagt Cox im Unterhaus zu Beginn der Debatte.

Der konservative Brexit-Befürworter Mark Francois kündigt sein Nein zu Mays Ausstiegsvertrag an. Dieser Vertrag bedeute in letzter Konsequenz einen Verbleib in der Europäischen Union, sagt Francois dem Hörfunksender LBC. Eine Zustimmung wäre eine „Kapitulation“.

May wird bei der Brexit-Abstimmung nach Einschätzung eines Regierungsinsiders mit ihrem Ausstiegsvertrag voraussichtlich scheitern. Das berichtet ein Reporter des Senders Sky. In den Kabinettskreisen heiße es, es sei „unwahrscheinlich“, dass die Vereinbarung das Unterhaus passieren werde.