Käufer von Tiroler Buwog-Wohnungen veräußerte Immobilien teils wieder

Innsbruck/Wien (APA) - Die auf Immobilien spezialisierte Investmentfirma Jargonnant Partners (JP) mit Sitz in Luxemburg hat das Ende 2016 erworbene Tiroler Buwog-Portfolio teilweise wieder verkauft. Laut Informationen der „Tiroler Tageszeitung“ (Freitagsausgabe) wechselten die Wohnung teils für das Zwei- bis Dreifache des damaligen Kaufpreises den Besitzer.

Im Dezember 2016 hatte Jargonnant Partners den Kauf der 1.146 Wohnung mit rund 89.000 Quadratmetern Gesamtmietfläche als „langfristiges und sehr defensives“ Investment beschrieben. Gleichzeitig hatte die Investmentfirma aber auch angekündigt, dass durch Sanierung „eine nachhaltige Wertsteigerung“ erreicht werden solle und man den Investoren gegenüber verpflichtet sei „gewinnbringend zu agieren“.

Ein Beispiel einer Liegenschaft in Innsbruck zeigt laut „TT“, dass JP 2016 1.168 Anteile an der Liegenschaft für 1,6 Mio. Euro erwarb. Das waren 1.370 Euro je Liegenschaftsanteil. Seither habe JP dort vier Wohnungen inklusive Parkplatz etc. für insgesamt 1,3 Mio. Euro verkauft - um 3.700 bis 4.250 Euro je Liegenschaftsanteil. Unklar sei jedoch, ob in der Zwischenzeit saniert wurde, hieß es. Wie viele Wohnungen in Tirol verkauft wurden, wollte JP gegenüber der „TT“ nicht bekannt geben.

