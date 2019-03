Kotor-Clan hinter in Rumänien sichergestelltem Kokain vermutet

Belgrad/Podgorica/Bukarest (APA) - Einer von zwei verfeindeten Clans aus der montenegrinischen Adria-Stadt Kotor wird mit fast einer Tonne Kokain in Verbindung gebracht, die von den rumänischen Behörden diese Woche in einem umgekippten Boot an einem Schwarzmeerstrand sichergestellt worden war. Zwei Serben sind in diesem Fall in Rumänien festgenommen worden.

Wie die Tageszeitung „Politika“ am Freitag unter Berufung auf inoffizielle Ermittlungsergebnisse der serbischen Polizei berichtete, sei der Kokainkauf zur Hälfte von einem serbischen Drogenhändler sowie einem der Bosse des Skaljari-Clans aus Kotor finanziert worden. Auch gebe es Indizien, dass daran noch mehrere andere Angehörige des Skaljari-Clans beteiligt gewesen seien. Der Markwert des beschlagnahmten Suchtgifts wurde von rumänischen Ermittlern auf rund 300 Millionen Euro geschätzt. Die Behörden von Montenegro fahnden nach dem Clan-Boss zudem wegen zweier versuchter Mordangriffe, berichtete die Tageszeitung „Blic“.

Die zwei in Rumänien festgenommenen Serben dürften laut serbischen Medien als Fahrer für den Drogentransport engagiert worden sein. Es werde noch ermittelt, ob sie überhaupt wussten, um was für Ware es sich handelte, berichtete „Politika“.

Die Kotor-Mafia, der Skaljari- und der Kavac-Clan, sorgte zuletzt auch in Wien für Aufregung, als im Dezember 2018 in der Innenstadt ein 31-jähriger Bürger Montenegros erschossen wurde. Ein Begleiter des Mannes wurde schwer verletzt. Die beiden Opfer werden dem Kavac-Clan zugerechnet. Der Schütze dürfte dem Skaljari-Clan angehört haben.

Der Bandenkrieg zwischen den Clans aus den Kotor-Siedlungen Kavac und Skaljari war im Jahr 2014 ausgebrochen. Die eine kriminelle Organisation soll damals der anderen 200 Kilo Kokain, das in Valencia gelagert war, gestohlen haben. In wechselseitigen Abrechnungen wurden bisher gut zwei Dutzend Clan-Angehörige getötet.