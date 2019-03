Bonjour Tristesse: „Eine Frau“ in den Kammerspielen der Josefstadt

Wien (APA) - Mit seinem auch verfilmten Theaterstück „August: Osage County“ hatte der US-Dramatiker und Schauspieler Tracy Letts (53) seinen größten Erfolg. Unter dem Titel „Eine Familie“ wurde es 2009 in einer fünfstündigen Inszenierung von Alvis Hermanis im Akademietheater ein großer Erfolg. Auf „Eine Frau“ beschränkte er sich in seinem neuen Stück, das gestern in den Kammerspielen Premiere hatte.

Mit 105 Minuten fiel die Österreichische Erstaufführung durch Alexandra Liedtke zwar deutlich kürzer aus als damals die naturalistisch in aller Breite ausgespielte Familientragödie rund um Drogen, Intrigen und Selbstmord - doch Letts spart auch diesmal an nichts: Das Leben der Mary Page Marlowe, wie die Protagonistin (und das Stück im Original) heißt, ist von Alkohol und Problemen getränkt, und die Zahl der Mitwirkenden lässt die kleine Kammerspiele-Bühne mitunter sehr eng wirken.

Die wichtigsten Elemente des Bühnenbilds von Volker Hintermeier sind ein sich immer wieder drehendes großes Billboard, eine Ankündigungstafel und ein von der Decke hängender kleiner Screen. Der Zweck des Billboards erschließt sich während der gesamten Vorstellungsdauer nicht, auf der traurig wirkenden Tafel sind ein paar Lettern verloren gegangen („Ton.ght: Mar. P.ge“), und die zu Beginn jeder der elf Szenen auf dem Bildschirm eingeblendeten Jahresangaben sind unerlässlich zur Orientierung. Denn Letts lässt zwar von Mary Pages Geburtsjahr 1946 bis zu ihrem letzten Lebensrückblick angesichts ihres nahen Todes in der Klinik 2015 keine wichtige Etappe aus, mischt die Szenenfolge aber wie ein buntes Puzzle, das sich der Zuschauer erst zu einem schlüssigen Bild zusammensetzen muss.

Für die Protagonistin sind vier Darstellerinnen aufgeboten: Man sieht Mary Page als junges Mädchen (alternierend gespielt von Livia Ernst und Lilly Krainz), als Teenager (Johanna Mahaffy), als Frau in der Mitte ihres Lebens (auf Sandra Cervik ruht die Hauptlast des Abends) und als ältere, vom Leben gezeichnete Frau (Babett Arens). Gegen Ende des Stücks, bei einem kurzen Liebesnachmittag mit einem Vorgesetzten, beginnen die Darstellerinnen einander quasi fliegend abzulösen, und bald darauf sind sie gleichzeitig präsent und sprechen abwechselnd den Text. Das ist gutes Handwerk, aber eben doch mehr Handwerk als Kunst.

Mary Page Marlowe hatte kein einfaches und kein glückliches Leben, das ist gewiss. Der Vater Alkoholiker, sie hat später selbst schwere Alkoholprobleme, der Sohn drogensüchtig, drei Männer, mit denen sie nicht glücklich wurde und ein reges, aber nicht erfüllendes Sexleben - die Glücksmomente scheinen rar gewesen zu sein in diesem Frauenleben, das Regisseurin Liedtke allzu exemplarisch scheitern lässt. Für die Beweisführung sind jede Menge Nebenfiguren aufgeboten, die kaum Gelegenheit haben, mehr als Staffage zu sein. „Ich bin nicht die, die ich bin“, sagt die 36-jährige Mary Page ihrem Therapeuten (Raphael von Bargen). „Ich tue nur so, als wäre ich Ehefrau und Mutter.“ 30 Jahre später hängt sie im Spital an der Infusion und konstatiert im Zwiegespräch mit einer Krankenschwester (Martina Ebm) trocken: „Ich sterbe.“ Und doch hat sie wohl ihren Frieden gemacht. Ein paar Dinge allerdings hätte sie rückblickend doch anders machen sollen, meint sie recht unsentimental. Das Premierenpublikum sah das wohl anders: Der Schlussapplaus war lange, laut und herzlich.

(S E R V I C E - „Eine Frau - Mary Page Marlowe" von Tracy Letts, Deutsch von Anna Opel, Regie: Alexandra Liedtke, Bühnenbild: Volker Hintermeier, Kostüme: Su Bühler, Musik: Karsten Riedel, Mit Babett Arens, Sandra Cervik, Martina Ebm, Livia Ernst/Lilly Krainz, Swintha Gersthofer, Johanna Mahaffy, Silvia Meisterle, Lisa-Carolin Nemec, Gioia Osthoff, Raphael von Bargen, Nikolaus Barton, Marcus Bluhm, Johannes Brandweiner/Jona Schneeweis, Igor Karbus, Roman Schmelzer, Martin Zauner. Österreichische Erstaufführung in den Kammerspielen der Josefstadt.