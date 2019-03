Wiener Rentenmarkt zu Mittag etwas schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitag zu Mittag etwas schwächer tendiert. Vor allem die langlaufenden Bundesanleihen gaben etwas nach, die Renditen zogen im Gegenzug an. Konjunkturdaten in Europa bewegten die Märkte kaum. Aufmerksam erwartet werden jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten.

Auf der Agenda steht das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE. Es ist zwar weniger bekannt wie der zweite Preisindex CPI, spielt aber für die Geldpolitik der Fed eine mindestens ebenso große Rolle. Die Daten sollten bestätigen, dass die Kerninflation in der Nähe der Zielgröße liegt, erwarten die Analysten der Helaba.

In Großbritannien geht es wieder einmal um den Brexit. So soll das Parlament am Freitagnachmittag ein drittes Mal über den von der Regierung ausgehandelten Austrittsvertrag mit der EU abstimmen. Ob das Unterhaus dieses Mal zustimmt, gilt als sehr fraglich.

Heute um 12:05 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,07 um 32 Ticks unter dem letzten Settlement von 166,39. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,41, das Tagestief bei 166,07. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 34 Basispunkte. Der Handel verläuft bei hohem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 205.273 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,04 (zuletzt: 1,02) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,25 (0,22) Prozent, die fünfjährige mit -0,25 (-0,26) Prozent und die zweijährige lag bei -0,55 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 46 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 40 (40) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 26 (28) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 4 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 110,94 111,25 1,04 46 111,38 Bund 29/02 10 0,75 102,47 102,53 0,25 40 102,24 Bund 24/10 5 0,00 110,59 110,77 -0,25 26 110,53 Bund 21/09 2 3,90 110,02 110,07 -0,55 4 110,1 ~