Leitbörsen in Fernost schließen einheitlich höher

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost sind am Freitag einheitlich mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 0,82 Prozent auf 21.205,81 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong gewann 0,96 Prozent auf 29.051,64 Einheiten. Der Shanghai Composite zeigte sich mit plus 3,20 Prozent bei 3.090,76 Punkten.

Optimistische Signale zu den US-chinesischen Handelsgesprächen dürfte den Börsen in Fernost Rückenwind verliehen haben. Vertreter der beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben am Freitag ihre Verhandlungen fortgesetzt. Beide Seiten zeigten sich zuversichtlich, machten aber keine detaillierten Angaben zum Stand der Gespräche.

Aktuelle Konjunkturdaten aus Tokio zeichneten hingegen ein durchwachsenes Bild. So zog die japanische Industrieproduktion im Februar zwar überraschend deutlich an. Gleichzeitig wurde aber der Rückgang für Jänner auf 3,4 Prozent revidiert.

Im Shanghai Composite konnten vor allem die Werte der Einzelhandelsbranche deutlich zulegen. Der Schnapshersteller Kweichow Moutai konnte im Zuge seiner Zahlenvorlage mit einer deutlichen Profitsteigerung beeindrucken. Die Aktie stieg um 5,85 Prozent.

In Tokio rückte unterdessen das Pharmaunternehmen Daiichi Sanky in den Vordergrund. Nach Abschluss einer Forschungsallianz mit dem britischen Branchenkollegen AstraZeneca kletterten die Daiichi-Aktien mit einem Plus von 15,91 Prozent an die Spitze des Nikkei-225.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich freundlich. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 38.672,91 Zählern mit plus 127,19 Punkten oder 0,33 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg 5,2 Zähler oder 0,08 Prozent auf 6.261,70 Einheiten.