Kurz-Stellvertreterin neue ÖVP-Sozialsprecherin in Vorarlberg

Wien (APA) - Die 37-jährige Bregenzer Stadträtin und eine Stellvertreterin von Sebastian Kurz als ÖVP-Obmann, Veronika Marte, übernimmt erwartungsgemäß die Rolle der ÖVP Sozialsprecherin im Vorarlberger Landtag. Das gab Klubobmann Roland Frühstück bei einer Pressekonferenz bekannt. Marte rückt kommenden Mittwoch im Landtag für Matthias Kucera nach, der wegen einer Grundstücksaffäre zurücktreten musste.

Die Personalie ist eine Weichenstellung für die Landtagswahl im September. Marte wird als mögliche zukünftige Soziallandesrätin gehandelt. Soziales ressortiert seit der letzten Wahl bei den Grünen, die jüngsten Umfragen zufolge mit Stimmenverlusten rechnen müssen, während der ÖVP Zugewinne in Aussicht gestellt sind.

Als eines ihrer grundsätzlichen Ziele definierte Marte am Freitag,/bei den Prozentsatz armutsgefährdeter Personen in Vorarlberg von derzeit 18 unter den Österreich-Schnitt von 13,8 Prozent zu reduzieren. Den Hebel dazu sieht die Sonderschulpädagogin in verstärkten Präventionsmaßnahmen. Als Sozialsprecherin will Marte generell für eine bessere Vernetzung der einzelnen Sozialanbieter eintreten, einen Datenaustausch durch „lückenlose digitale Dokumentation“ und mehr Wettbewerb der Institutionen untereinander erreichen. Dies sei keine Kritik an der Grünen-Landesrätin Katharina Wiesflecker, betonte sie, es gebe aber „immer Luft nach oben“.

~ WEB http://www.oevp.at ~ APA291 2019-03-29/12:37