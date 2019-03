Luxushotel in französischen Alpen wegen Feuers evakuiert

Lyon (APA/AFP) - Wegen eines Brandes ist in den französischen Alpen ein Luxushotel evakuiert worden. Das Feuer sei am Donnerstagabend auf dem Dach des „Four Seasons“-Hotel in Megeve ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Etwa 180 Menschen hätten das im Chalet-Stil erbaute Gebäude verlassen müssen. 70 Feuerwehrleute waren die Nacht über im Einsatz und brachten das Feuer am Freitagmorgen unter Kontrolle.

Nach Angaben der Behörden war der Feueralarm in dem Hotel zunächst nicht aktiviert worden. Die rund 60 Gäste und 120 Mitarbeiter hätten sich aber bereits in Sicherheit gebracht, noch bevor die Feuerwehr eingetroffen sei. Die Gäste wurden in anderen Unterkünften untergebracht. Die Ursache des Brandes wurde noch untersucht.

Das „Four Seasons“ in Megeve gehört der Familie Rothschild, die in den 20er-Jahren begonnen hatte, Megeve als Konkurrenz zum Schweizer Luxus-Wintersportort St. Moritz aufzubauen. Das Restaurant des „Four Seasons“ kann mit zwei Michelin-Sternen für sich werben.

Anfang des Jahres hatte es schon einmal einen schweren Brand in Megeve gegeben. Bei einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Unterkunft für Saisonarbeiter starben im Jänner zwei Menschen.