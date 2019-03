Brexit - DUP-Sprecher: Es bleibt bei „Nein“ zu Deal

London (APA/Reuters) - Die nordirische DUP bleibt einem Sprecher zufolge beim Nein zu Mays Brexit-Abkommen. Sie könne keiner Vereinbarung zustimmen, die die Einheit des Vereinigten Königreiches nicht schütze. „Das ist unsere Haltung.“ Der Partei-Sprecher tritt Gerüchten entgegen, die DUP könnte ihre Haltung geändert haben.

Die Zeitung „Sun“ hatte verbreitet, einige konservative Abgeordnete seien der Meinung, es gebe womöglich Bewegung bei der DUP. Ein weiteres von der „Sun“ verbreitetes Gerücht besagt, der frühere Brexit-Minister Dominic Raab könnte womöglich May nun doch unterstützen. Raab war im Streit mit May zurückgetreten.

Die britische Regierung will diesen Freitag im Parlament über einen Teil des Brexit-Pakets abstimmen lassen, das Premierministerin Theresa May und die EU ausgehandelt haben. Das Unterhaus soll sein Votum über den Ausstiegsvertrag abgeben, jedoch nicht über die dazugehörige politische Erklärung über die künftigen Beziehungen. Die Debatte hat am Morgen begonnen, das Votum wird für 15.30 Uhr (MEZ) erwartet. Polen würde einer möglichen Verschiebung des Brexits zustimmen. Das erklärt Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Freitag.