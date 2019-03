UniCredit - Senior-Management-Team nimmt operative Tätigkeit auf

Mailand (APA) - Das neue Senior-Management-Team von UniCredit nimmt seine operative Tätigkeit auf. Die Mitglieder des neuen Senior-Management-Teams, die vom Verwaltungsrat der Bank-Austria-Mutter am 6. Februar bestellt worden waren, treten mit sofortiger Wirkung ihre Funktion an.

„Diese Neuorganisation gewährleistet, dass sowohl die Entwicklung des neuen strategischen Plans als auch dessen Umsetzung in der Verantwortung dieses Managementteams liegt. Der Plan 2020-23 wird am 3. Dezember 2019 in London präsentiert“, teilte die Bank-Austria-Mutter in einer am Freitag veröffentlichten Presseaussendung mit.

Die beiden Manager Gianfranco Bisagni und Niccolo Ubertalli sind zu Co-CEO der Bank für den CEE-Raum ernannt worden. Ubertalli, derzeit Vize-CEO bei UniCredits türkischer Tochter Yapi Kredi Bank, und Bisagni werden eng mit Francesco Giordano und Olivier Khayat zusammenarbeiten, die zu Co-CEO für Westeuropa avancieren. Der CEO der UniCredit Gruppe übernimmt bis zur Bestellung eines Managers vorübergehend die neue Finance- und Controlling-Funktion.

„Ich freue mich, dass das neue Managementteam nun voll operativ tätig ist, womit gewährleistet ist, dass dieses Team sowohl die Ausarbeitung unseres strategischen Plans 2020-23 vorantreiben als auch die wenigen letzten Meilen von Transform 2019 erfolgreich bewältigen wird. Unsere Neuorganisation stellt sicher, dass UniCredit ein echter paneuropäischer Gewinner bleibt“, so UniCredit-Chef Jean-Pierre Mustier.

