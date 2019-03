Eurofighter: Münchner Justiz beendet Verfahren mit Bewährungsstrafen

Wien/Toulouse (APA/Reuters) - In der Airbus-Korruptionsaffäre um den Verkauf von Eurofightern an Österreich hat ein Münchner Gericht zwei Beteiligte zu Bewährungsstrafen verurteilt. Ein früherer Airbus-Manager und ein weiterer Beschuldigter hätten Freiheitsstrafen wegen schwerer Untreue und Beihilfe dazu akzeptiert, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München am Freitag.

Das Urteil sei ohne Verhandlung in einem Strafbefehlsverfahren und deswegen nicht öffentlich ergangen. Die Verfahren gegen weitere Beschuldigte seien eingestellt worden, teils gegen Geldauflagen oder wegen Strafverfahren in Österreich im gleichen Zusammenhang. Damit sei das Münchner Korruptionsverfahren um den Eurofighter-Verkauf an Österreich abgeschlossen. Der Konzern Airbus hatte deshalb bereits im Februar 2018 eine Geldbuße in München gezahlt.

~ ISIN NL0000235190 WEB http://www.airbus-group.com ~ APA317 2019-03-29/13:12