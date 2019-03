Ukraine: Wahlkampffinish mit neuen Vorwürfen gegen Poroschenko-Umfeld

Kiew (APA) - Stunden, nachdem am Donnerstag bekannt geworden war, dass ein hochrangiger Vertreter der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft Mitstreiter von Präsident Petro Poroschenko zu Beschuldigten erklärt hat, ruderte die Leitung der Generalstaatsanwaltschaft zurück. Der ukrainische Präsidentschaftswahlkampf, der ab Freitag 24 Uhr offiziell eingestellt werden muss, endet turbulent.

Der berüchtigte Staatsanwalt Kostjantyn Kulyk, der in der Vergangenheit selbst mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert war, ließ am Donnerstag eine kleine Bombe platzen: Er habe im Rahmen eines Ermittlungsvermittlungsverfahrens, das sich mit dem nach Russland geflohenen Oligarchen Serhij Kurtschenko beschäftigt, enge Mitstreiter von Präsident Poroschenko zu Beschuldigten erklärt, bestätigte der hochrangige Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft ukrainischen Medien. Die Rede war von Ex-Präsidentschaftskanzleichef Borys Loschkin, Ex-Nationalbankchefin Walerija Hontarewa sowie dem amtierenden Vizechef der Präsidentschaftskanzlei, Oleksij Filatow.

Eine offizielle Reaktion der Generalstaatsanwaltschaft selbst ließ nicht lange auf sich warten: Die Sprecherin von Generalstaatsanwalt Jurij Luzenko, selbst ein enger Mitstreiter von Präsident Poroschenko, informierte am Nachmittag, dass Kulyk gegen die Strafprozessordnung verstoßen habe und die genannten Personen deshalb nicht als Beschuldigte gelten würden. Die zuständigen Behörden würden nun die Handlungen des Staatsanwalts überprüfen, erklärte sie. „Das Wahlkampf-Fieber verdirbt die Menschen“, beklagte die Sprecherin in einer Publikation auf Facebook.

Kurze Zeit später hatte auch der Kiewer Journalist Jurij Butussow bereits eine Erklärung parat. Kulyk, so schrieb Butussow auf Facebook, habe sich Mitte März mit seiner Familie in Israel aufgehalten und dort nach Angaben seiner Quellen den Oligarchen Ihor Kolomojskyj getroffen.

Letzterer unterstützt im Wahlkampf insbesondere den Fernsehkabarettisten Wolodymyr Selenskyj und versucht derzeit fast alles, um eine Wiederwahl von Petro Poroschenko zu verhindern.

Neue Vorwürfe gegen Poroschenkos Umfeld waren am Donnerstagabend aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Im von der ukrainischen Redaktion des US-amerikanischen „Radio Liberty“ produzierten Fernsehmagazin „Schemy“ veröffentlichten Journalisten geleakte Telefonmitschnitte, die eine Beteiligung von Ihor Kononenko bei Veruntreuungen im teilstaatlichen Energiesektor suggerierten. Der Geschäftsmann Kononeko ist nicht nur stellvertretender Vorsitzender der Poroschenko-Fraktion im ukrainischen Parlament, sondern auch Geschäftspartner und ein enger Vertrauter des ukrainischen Präsidenten.

Der Präsident zeigte sich am Donnerstag von derartigen Vorwürfen gegen sein Umfeld unberührt. Der dem Präsidenten nahestehende Fernsehsender „Prjamyj“ strahlte Szenen aus dem westukrainischen Drohobytsch aus, wo Poroschenko frenetisch von der lokalen Bevölkerung empfangen wurde.

Gleichzeitig berichtete der Sender ausführlich, dass sich BBC in London für eine über den ukrainischen Präsidenten verbreitete Falschmeldung habe entschuldigen müssen.

Unregelmäßigkeiten wurden am Donnerstag aber auch dem zuletzt in allen Umfragen führenden Wolodymyr Selenskyj vorgeworfen: Das Recherchekollektiv slidstvo.info berichtete über eine Luxus-Villa Selenskyjs in der Toscana, die der Fernsehkabarettist nach Ansicht der Journalisten im Widerspruch zu den gesetzlichen Vorschriften nicht in seiner Deklaration als Präsidentschaftskandidat angegeben habe.

Selenskyjs Pressestelle widersprach dieser Interpretation lapidar.

((Alternative Schreibweisen: Konstantin Kulik, Sergej Kurtschenko, Boris Loschkin, Walerija Gontarewa, Aleksej Filatow, Juri Luzenko, Juri Butusow, Igor Kolomojski, Igor Kononenko, Wladimir Selenski))