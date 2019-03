Zyklon „Idai“ - „Licht für die Welt“ plant großes Maßnahmenprogramm

Maputo/Beira/Harare (APA) - Zwei Wochen nach dem Durchzug des Zyklons „Idai“ in Mosambik plant die Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen, „Licht für die Welt“, ein umfangreiches Maßnahmenprogramm. Dabei steht die Hilfe für Menschen mit Handicaps im Vordergrund, denn sie zählen zu den verwundbarsten Sturm-Opfern, wie es am Freitag in einer Aussendung der Organisation hieß.

Zunächst geht es um die Verteilung von Nahrung, Medikamenten und Nothilfe-Ausrüstung. Weiters geht es um den Wiederaufbau der Infrastruktur für Menschen mit Behinderungen und ihrer Familien sowie der von „Licht für die Welt“ gebauten Augenklinik in der Hafenstadt Beira, die erst vor kurzem in Betrieb ging und nun kein Dach mehr hat. „Kinder und Menschen mit Behinderung sind in Mosambik besonders schlimm betroffen. Sie haben einen erschwerten Zugang zu den internationalen Hilfsprogrammen und sind von den Fluten, Seuchen und Hunger in besonderer Weise bedroht“, sagte Sabine Prenn, Geschäftsführerin von „Licht für die Welt“ in Österreich.

Noch immer herrscht der Organisation zufolge in Beira und den umliegenden Provinzen Sofala und Dondo Ausnahmezustand. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst. Cholera, Malaria und andere Krankheiten breiten sich aus. Nahrung, Trinkwasser und Medikamente sind knapp. „Licht für die Welt“ plant neben der aktuellen Soforthilfe auch eine Beteiligung am nachhaltigen Wiederaufbau in den kommenden Monaten.

Gemeinsam mit seinen Partnern leistet „Licht für die Welt“ - seit vielen Jahren in der Region aktiv - unmittelbare Nothilfe für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen. Dabei werden in den Provinzen Dondo und Beira Lebensmittel, Medikamente, Wasseraufbereitungstabletten und Materialien für den Wiederaufbau der Häuser an Familien verteilt. In Buzi und Chibabava werden Kinder mit Behinderungen untersucht und bekommen psychosoziale Unterstützung. Außerdem müssen Straßen für die Krankentransporte geräumt werden.

Darüber hinaus schult „Licht für die Welt“ Vertreter von anderen in Mosambik tätigen Hilfsorganisationen, damit sie auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen Rücksicht nehmen. Allein in Dondo und Beira sollen mehr als 800 Menschen mit Behinderungen betreut werden. Nicht nur in den verwüsteten Dörfern, sondern auch in den Flüchtlingscamps werden die Verwaltungen zu notwendigen Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen geschult. Dazu zählen Schilder, barrierefreie Zugänge und kinderfreundliche Räume.

Die Augenklinik in Beira ist laut „Licht für die Welt“ nur notdürftig mit Planen abgedeckt. Seit einigen Tagen werden in den Räumen des Spitals nach dem Zyklon allgemein Verletzte versorgt. In Zukunft sollen dort wieder 13.000 Augenuntersuchungen und mehr als 1.600 Augenoperationen im Jahr durchgeführt werden können. Auch dafür bat „Licht für die Welt“ - nicht Mitglied des „Nachbar in Not“-Netzwerkes - um direkte Spenden.

( S E R V I C E - Onlinespenden: www.licht-fuer-die-welt.at; Spendenkonto Licht für die Welt: IBAN: AT92 2011 1000 0256 6001 BIC: GIBAATWWXXX )