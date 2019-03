Jordanischer König erhielt von Merkel „Lampe des Friedens“ in Assisi

Rom (APA) - Der jordanische König Abdullah II. ist am Freitag vom Franziskanerorden in Assisi mit der „Lampe des Friedens“ geehrt worden. Die Auszeichnung erhielt er von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im Vorjahr mit der Friedenslampe gewürdigt worden war.

„Sie schenken Hoffnung und setzen sich für den Frieden ein. Sie sind auch außerhalb Jordaniens zum Weltbotschafters des Friedens geworden“, sagte die Kanzlerin. Angesichts der Tragödie der Flüchtlinge aus Syrien dürfe man nicht wegschauen. Im Gegenteil, man müsse sich an Jordanien ein Beispiel nehmen, das auf die „Grausamkeit des Krieges mit Menschlichkeit“ reagiere, in dem es Flüchtlinge helfen. Europa sei an der Seite Jordaniens, sagte Merkel.

Abdullah II. werde für seinen Einsatz zur Förderung der Menschenrechte, der „Harmonie zwischen unterschiedlichen Glaubensvorstellungen“ und für die Aufnahme von Flüchtlingen geehrt, teilte der Orden mit. Abdullah II. dankte Italien für seine Bemühungen für den Frieden im Nahost. Vor seiner Ansprache bat er um eine Schweigeminute zu Ehren der Opfer des Anschlags in den Moscheen von Christchurch in Neuseeland und für alle „Opfer des Hasses“.

Die Friedenslampe der Franziskaner ist eine Nachbildung der gläsernen Öllampe, die am Grab des heiligen Franz von Assisi (1181/82-1226) brennt. Der Orden der Franziskaner-Minoriten würdigt damit politisches Engagement für Gemeinwohl und Völkerverständigung. Mit der nicht jährlich, sondern nach Anlass vergebenen Auszeichnung ist auch der Titel eines „Weltfriedensbotschafters“ verbunden. In früheren Jahren ging die Lampe unter anderen an Lech Walesa, Yasser Arafat, Michael Gorbatschow und Shimon Peres.