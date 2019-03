APA Medien-News: Benko/Addendum, FH, Presserat

Wien (APA) - Benko klagt „Addendum“

Der Investor Rene Benko klagt „Addendum“, das ihm und seiner Signa-Holding diese Woche ein Rechercheprojekt gewidmet hatte. Die Klage, eingebracht beim Landesgericht Salzburg, laute auf Unterlassung und Widerruf, bestätigte sein Anwalt Peter Zöchbauer dem „Standard“. Passagen über Bankverbindungen Benkos seien unwahr, hieß es. „Addendum“-Herausgeber Michael Fleischhacker wollte dies inhaltlich vorerst nicht kommentieren, da die Klage noch nicht zugestellt worden sei, erklärte er am Freitag auf APA-Anfrage.

Presserat rügt „krone.at“

Der Artikel „Sex-Täter lauerte nachts im Gebüsch auf Joggerin“, erschienen am im Oktober 2018 auf „krone.at“, verstößt nach Meinung des Senats 2 des Presserats gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse. Eine 29-Jährige im Mühlviertel war attackiert worden, konnte aber flüchten. Die Betroffene kritisierte, dass „krone.at“ von einem „Sex-Täter“ schrieb, es laut ihrer Aussage sowie der Polizei-Presseaussendung aber zu keinerlei sexuelle Berührungen gekommen sei. Laut Presserat wurde dadurch in der Berichterstattung der Grundsatz von Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in der Wiedergabe von Nachrichten missachtet.

Kommunikations-Master

Im September startet an der FH Campus Wien der neue Masterlehrgang „Digitalisierung, Politik und Kommunikation“. Das am Freitag vorgestellte Angebot umfasst die Schwerpunkte Informationstechnologie & Medieninformatik, angewandte Politikwissenschaft, Medienwissenschaften, wissenschaftliche Kompetenzen sowie Ethik und Recht. Die künftigen Absolventen sollen „politische Expertise, technisches Detailwissen und Kommunikations-Know-how in ihrem Kompetenzprofil bündeln“ können, erklärte Studiengangsleiter Peter Grabner in einer Aussendung. Der Lehrgang ist berufsbegleitend konzipiert und setzt auf einen hohen Fernlehranteil. Als Lehrende fungieren Experten aus dem Rechts-, Medien-, Kommunikationswissenschaften- und Technologiebereich. Die Kosten betragen 16.300 Euro für vier Semester. Informationen: http://go.apa.at/AWmGABiW

