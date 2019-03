BVT-Ausschuss 2 - Auch NEOS wollen Sobotka befragen

Wien (APA) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird dem BVT-Untersuchungsausschuss wohl Rede und Antwort stehen müssen. Wie die NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper am Freitag sagte, wurde die Ladung grundsätzlich vereinbart. Im BVT-Ausschuss können SPÖ, NEOS und JETZT Ladungen auch gegen den Willen der türkis-blauen Mehrheit durchsetzen.

Befragen will Krisper den Nationalratspräsidenten unter anderem zur aus ihrer Sicht zu hohen Geheimhaltungsstufe für die an den Ausschuss übermittelten Personalakten. Sie pocht darauf, dass nur tatsächlich persönliche Informationen wie Wohnort oder Religionsbekenntnis als vertraulich eingestuft werden, alle anderen Unterlagen aber in medienöffentlicher Sitzung besprochen werden dürfen. Sollte die hohe Geheimhaltungsstufe so bleiben, wäre das für die weitere Ausschussarbeit ein Drama, so Krisper gegenüber der APA.