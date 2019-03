Brexit - Ex-Minister Raab: „Ich werde für das Abkommen stimmen“

London (APA/Reuters) - Der frühere Brexit-Minister Dominic Raab hat seine Zustimmung zur EU-Ausstiegsvereinbarung angekündigt. „Ich werde für das Abkommen stimmen“, sagt Raab am Freitag. Er könne nicht hinnehmen, dass es einen noch längeren Aufschub gebe. Er war im November 2018 Streit mit May über die Vereinbarung zurückgetreten.

Die britische Regierung will am heutigen Freitag im Parlament über einen Teil des Brexit-Pakets abstimmen lassen, das Premierministerin Theresa May und die EU ausgehandelt haben. Das Unterhaus soll sein Votum über den Ausstiegsvertrag abgeben, jedoch nicht über die dazugehörige politische Erklärung über die künftigen Beziehungen. Die Debatte hat am Morgen begonnen, das Votum wird für 15.30 Uhr (MEZ) erwartet.