US-Rentenmarkt zur Eröffnung schwächer

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag an ihre Verluste vom Donnerstag angeknüpft und sind im Kurs weiter gefallen. Händler nannten die etwas bessere Stimmung an den Aktienmärkten als Grund. Noch am Donnerstag war die Nachfrage nach sicheren Schuldtiteln zumindest zu Handelsbeginn groß gewesen. Daraufhin war die zehnjährige Rendite auf den tiefsten Stand seit Ende 2017 gefallen.

Neue Konjunkturdaten enttäuschten, übten auf die Renditen aber keinen nennenswerten Druck aus. Am Markt wurde dies auch damit erklärt, dass die Daten wegen des Verwaltungsstillstands zu Jahresbeginn nur unvollständig veröffentlicht wurden. Zumindest deutete sich ein schwacher Jahresauftakt für die US-Wirtschaft an. Die Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte stiegen nur leicht.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,26 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 4/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,24 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 7/32 Punkte auf 101 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,42 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 10/32 Punkte auf 103 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,84 Prozent.